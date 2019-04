Hermandad de el Carmen Doloroso: horario y recorrido

Sus primeros orígenes de la Hermandad de El Carmen son de 1982 al constituirse el grupo de devotos de la Virgen del Carmen en su advocación dolorosa.

El día 22 de junio de 1995 se aprueban las primeras reglas como cofradía de nazarenos. No obstante dicha aprobación incluía la no asistencia el templo catedralicio: “Esta aprobación no implica ni el deber ni el derecho de hacer la estación de penitencia a la Catedral”. Esta hermandad Hace su primera salida el Viernes de Dolores de 1996.

Desde ese año a 1997 hizo estación a la Iglesia de la Misercordia, sede fundacional. En aquella ocasión, el Señor de la Paz procesionó solo sobre el paso cedido por la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús de Nervión.

Horario y recorrido

Itinerario de la Hermandad de el Carmen el Miércoles Santo

Horario de la Hermandad de el Carmen el Miércoles Santo

En 1997 estrenó el paso de misterio, que se ha ido completando poco a poco. De 1999 a 2006 hizo estación a San Martín.

Tras la Semana Santa darán a conocer los cultos y actos que desarrollarán en 2020 por el XXV aniversario como hermandad de penitencia.

Autores de las imágenes

El Señor es de Francisco José Reyes Villadiego, bendecido el día 9 de junio de 1990 bajo el padrinazgo de las Hermandades del Gran Poder de Camas y de la Resurrección de Sevilla.

Todas las demás imágenes son también de Reyes Villadiego: San Pedro, centurión romano y Criada Acusadora (1997); José de Arimatea y Sayón (1998), criado y soldado romano (1999) y San Juan (2000). La Virgen es de Francisco Berlanga de 1984.

El Carmen Doloroso estrena en 2019 túnica bordada en oro sobre tisú de plata por Manuel Solano, según diseño de Francisco Reyes Villadiego.