Las hermandades del Lunes Santo de Sevilla presentan el cartel y los actos de su centenario.

El 26 de marzo de 1923, hace 99 años, las hermandades del Museo y las Aguas inauguraban el Lunes Santo como jornada procesional. Esta Semana Santa se cumplen cien estaciones de penitencias y, por ello, las nueve cofradías del día han organizado una serie de actos que han presentado este sábado junto al cartel anunciador, obra de Nuria Barrera.

De las dos hermandades que iniciaron su andadura el Lunes Santo de 1923, la jornada ha pasado a tener nueve cofradías de muy distinto corte que aglutinan a unos 20.000 hermanos y saca casi 10.000 nazarenos. Si algo identifica a las nueve corporaciones, como ha señalado Pepe Fernández, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, ex hermano mayor de San Gonzalo y presentador de los actos del centenario, es la caridad. Por ello, la efemérides estará marcada por una aportación extraordinaria de la acción social conjunta que irá destinada a la Misión Ucrania desarrollada por Santa Marta y que ha traído a Sevilla a casi 60 refugiados que huyen de la invasión rusa.

Así lo han explicado el delegado de día, Manuel Martínez de Pinillos, y el hermano mayor de la cofradía de San Andrés, Antonio Távora. "La acción social conjunta tiene dos entregas en el año a una institución o acción que deciden los diputados de caridad. Una, en la Pascua de Resurrección. Otra, antes de la Navidad. En 2020, además, hubo una entrega extraordinaria a Cáritas debido a la pandemia. La acción del aniversario será para la iniciativa de Santa Marta con los refugiados", ha señalado el delegado.

Távora, por su parte, compartió con todos los presentes un vídeo resumen de la misión que la hermandad ha desarrollado recientemente para traer a 54 personas desde Ucrania. Tras llevarse un gran aplauso a modo de reconocimiento, detalló cómo se había pergeñado la idea, y cómo la participación de las ocho hermandades restantes había sido fundamental. Además, ha anunciado que, en breve, esta misión vivirá un segundo capítulo.

Nueve hermandades, una sola cofradía, un cartel

"El Lunes Santo es una jornada formada por nueva hermandades que componen una sola cofradía", ha resaltado Pepe Fernández. La decana es la del Museo, que decidió inaugurar la jornada y que este año también celebra los 250 años de su Dolorosa, la Virgen de las Aguas. Junto a ella, se incorporó ese mismo año de 1923 la de las Aguas, entonces desde Triana. En 1924 llegó las Penas de San Vicente, que ya había salido antes el Lunes Santo por lluvias el Domingo de Ramos, como la Amargura o la Estrella. En 1944, fue la Vera Cruz la que se sumó tras su reorganización. Cuatro años después, en 1948, desde el Tardón lo hacía San Gonzalo, que cumple este 2022 75 estaciones de penitencia. En 1953 le llegó el turno a Santa Marta, en 1958, a Santa Genoveva, en 1954, al Beso de Judas y, por último, en 2008, fue la hora de la Hermandad de San Pablo.

La cofradía del Lunes Santo es el título del cartel conmemorativo del aniversario realizado por Nuria Barrera. La artista ha presentado una obra compuesta por nueve pequeñas cartelas pintadas a óleo sobre tabla que forman un conjunto y retrata a un nazareno de cada cofradía con una insignia característica de su cortejo. De la cruz de guía de San Pablo a un maniguetero de la Virgen de las Aguas.

Cada escena, además, aparece enmarcada por el nombre de los titulares de la corporación. Todos fijados al soporte principal trabajado en óleo sobre tabla con una degradación de color desde el azul más intenso pasando por el morado al carmín. El cartel se remata con la frase bordada que anuncia la efemérides, un siglo del Lunes Santo.

“Cada obra supone un reto, una tarea a la que me entrego, dando siempre lo mejor de mí, intentando aportar siempre novedad pero sin perder mi sello. Nunca me pude imaginar que llegaría una designación que me ha dado la oportunidad de disfrutar tanto del proceso, y acercarme más a este santo día de la semana más hermosa, hecho que agradezco a todos y cada uno de los hermanos mayores que han confiado en mí. El patrimonio más valioso de una hermandad son sus titulares, sus hermanos nazarenos, así como sus enseres", ha destacado la pintora.

Una película, una gran exposición y un pontifical

Aunque el grueso de los actos de la efemérides se irán cerrando en las próximas semanas, se avanzaron algunos de los más importantes. El primero es la realización de la película documental Lunes Santo. Cien años. Pepe Fernández será el comisario de una gran exposición que se inaugurará en los albores del otoño y que tendrá como ejes la historia de la jornada y sus hermandades, la importante acción caritativa y el patrimonio.

El 12 de noviembre, en la Catedral y presidida por el arzobispo, tendrá lugar la solemne misa estacional del centenario del Lunes Santo.

El presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez, cerró el acto destacando la importancia y la singularidad del Lunes Santo. "Es un día de grandes devociones, de barrios y centro, de júbilo y silencio. El Lunes Santo es de las jornadas más completas, sin lugar a dudas, de nuestra Semana Santa y estos cien años es un motivo más que importante para celebrarlo como bien merecen estas nueve hermandades que lo conforman. Corporaciones que extrapolan su unión más allá de un sólo día al año. Además de sus maravillosos cortejos y venerados titulares, han demostrado año a año que juntos se pueden alcanzar logros más grandes. Su acción social conjunta, sus convivencias, sus reuniones para organizar la jornada, son ejemplos de cómo crecer a través de nueve caminos que se entrelazan y configuran un único itinerario lleno de fe y pasión. Esa es la esencia del Lunes Santo".