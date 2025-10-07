Hermandades y entidades organizan una misa en memoria de María del Mar Tristán en San Vicente

Una cita en homenaje y memoria a una cofrade y profesional inmensamente querida en la ciudad. La parroquia de San Vicente acoge este próximo viernes, 10 de octubre, a partir de las ocho de la tarde, una solemne misa funeral por el eterno descanso de María del Mar Tristán Doblado, músico y subdirectora de la Banda de Música del Maestro Tejera de Sevilla. María del Mar, hija de José Manuel (actual director), falleció el pasado trece de agosto al no superar una larga enfermedad. Interpretaba la flauta travesera y se convirtió en la primera mujer en vestir el uniforme de esta legendaria banda.

Dicha misa funeral ha sido impulsada por la Junta Directiva del Economato Casco Antiguo (encabezada por Francisco Polo, hermano mayor de Las Penas) y a la que se han sumado diveras entidades con particular vinculación con la banda del Maestro Tejera, en concreto, las hermandades de La Cena, Las Penas de San Vicente, Santa Cruz, Cristo de Burgos, Montserrat, Soledad de San Lorenzo, Santo de Entierro de Dos Hermanas, Reina de Todos Los Santos y la citada Fundación. Se ha optado por el templo de la calle Cardenal Cisneros debido a sus dimensiones y al hallarse Los Terceros en plena restauración del altar mayor.

María del Mar, caracterizada por su eterna sonrisa, estaba llamada a continuar el legado familiar que encarnaba su padre. Dirigió por primera vez la Banda de Tejera en una feria de San Miguel, confirmándose así su prometedora y amplia preparación en el terreno de la música. Era hermana de la Reina de Todos los Santos (donde llegó a ocupar cargos en junta de gobierno) y La Cena, dada su especial devoción a la Virgen del Subterráneo, convirtiéndose en una de las vinculaciones más extensas de la banda.