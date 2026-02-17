El 'influencer' Tomás Páramo visita la Hermandad de la Macarena
El conocido creador de contenido acudió a la Basílica, donde oró ante los Sagrados Titulares y conoció el patrimonio espiritual y artístico de la Hermandad
La Macarena volverá a pasar por el Arco y Correduría en la ida a la Catedral
El 'influencer' Tomás Páramo visitó en la tarde del lunes la Basílica de la Macarena, donde pudo detenerse en oración ante los Sagrados Titulares y conocer distintos aspectos del patrimonio espiritual y artístico de la corporación.
Según informó la propia Hermandad, durante su estancia el creador de contenido compartió con los presentes un momento de recogimiento y cercanía, destacando su testimonio público de fe cristiana, que —señalan— proclama con naturalidad y alegría. La institución agradeció la visita y subrayó el valor de su ejemplo para numerosos jóvenes que siguen su mensaje, al que consideran una invitación a vivir la fe con esperanza.
Nacido en 1996, Tomás Páramo se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más conocidos del país. A sus 29 años, es padre de tres hijos junto a María G. de Jaime, también creadora digital. Es autor de los libros 'Botas de colores para días de lluvia' y 'Si supieras quién soy', y ha compartido en numerosas ocasiones reflexiones sobre Dios y la fe, mostrando públicamente su arraigada vivencia cristiana.
La Hermandad concluyó su comunicado confiando en que la Santísima Virgen lo acompañe en su camino.
