El 'influencer' Tomás Páramo visita la Hermandad de la Macarena

Tomás Páramo (segundo desde la izquierda), en el camarín de la Virgen de la Esperanza

El 'influencer' Tomás Páramo visitó en la tarde del lunes la Basílica de la Macarena, donde pudo detenerse en oración ante los Sagrados Titulares y conocer distintos aspectos del patrimonio espiritual y artístico de la corporación.

Según informó la propia Hermandad, durante su estancia el creador de contenido compartió con los presentes un momento de recogimiento y cercanía, destacando su testimonio público de fe cristiana, que —señalan— proclama con naturalidad y alegría. La institución agradeció la visita y subrayó el valor de su ejemplo para numerosos jóvenes que siguen su mensaje, al que consideran una invitación a vivir la fe con esperanza.

Nacido en 1996, Tomás Páramo se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más conocidos del país. A sus 29 años, es padre de tres hijos junto a María G. de Jaime, también creadora digital. Es autor de los libros 'Botas de colores para días de lluvia' y 'Si supieras quién soy', y ha compartido en numerosas ocasiones reflexiones sobre Dios y la fe, mostrando públicamente su arraigada vivencia cristiana.

La Hermandad concluyó su comunicado confiando en que la Santísima Virgen lo acompañe en su camino.