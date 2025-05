León XIV, el papa que presidirá el Jubileo de las Cofradías con el Cachorro en Roma

Un nombre que ya forma parte de la historia de la humanidad y que asumirá especial relevancia en nuestras hermandades y cofradías. Tras cuatro votaciones, el cardenal Robert Prevost ha sido designado como nuevo papa de la Iglesia católica, y bautizado como León XIV. "Que la paz sea con todos vosotros" han sido sus primeras palabras, indicando nuevamente que "Dios nos quiere a todos" y que, "sin miedo, de la mano de Dios, vamos a ir adelante".

Ha sido la comparecencia inicial de León en el balcón del Vaticano, pero su primera celebración como tal deberá prolongarse al menos unos días más. Y todo hace indicar que será, ni más ni menos, que el próximo 18 de mayo, con el Cristo de la Expiración, el Cachorro, y la Esperanza de Málaga en el interior de San Pedro, para presidir la misa de clausura del Jubileo de las Cofradías. Previamente, las imágenes habrán de procesionar por Roma, toda vez que ya se ha conocido el nombre de este nuevo papa.

El Cristo de la Expiración recorrerá las calles del entorno del Coliseo el próximo 17 de mayo, a partir de las 14:00, con el siguiente itinerario: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana. El público podrá acceder a partir del tramo final de la vía Claudia, junto a la piazza del Colosseo, ya que la zona anterior se restringirá para la organización de los numerosos cortejos.