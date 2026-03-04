Así luce el Cristo de la Cruz de San Joaquín tras la restauración de Navarro Arteaga

El Grupo de Fieles del Santo Cristo de la Cruz ha hecho oficial la reposición al culto de su titular cristífero tras su restauración a cargo del escultor e imaginero José Antonio Navarro Arteaga, quien tallara la imagen en el año 2003, y que durante un periodo de cinco meses se ha hecho cargo de la conservación de la talla. Según el informe remitido por el autor, la imagen del Santo Cristo de la Cruz ha sido sometida a un proceso de conservación basado en la limpieza de acumulaciones de polvo y suciedad presentes mediante la aplicación de disolventes adecuados con hisopos de algodón y ayuda de bisturí, así como en proteger la policromía con riesgo de desprenderse para evitar futuros desprendimientos en las zonas más vulnerables.

El Cristo de la Cruz, ubicado en el barrio del Tardón

También, debido a los orificios y grietas existentes que presentaba la imagen, el escultor e imaginero ha consolidado el soporte de la escultura mediante inyecciones con resina acrílica en disolvente. Para ello, se ha inyectado acetato de polivinilo en grietas, fisuras y juntas abiertas previa humectación de las zonas con agua desmineralizada y alcohol. Además, Arteaga ha estucado las lagunas de pequeño tamaño mediante estuco tradicional, aplicado con pincel y espátula, y nivelando la superficie con bisturí, y se ha reintegrado cromáticamente la obra mediante técnicas tradicionales, dándole a la imagen una fuerza en las expresiones superficiales del rostro, el torso y las extremidades.

Veneración y cultos

A partir de este miércoles cuatro de marzo en horario de tarde y apertura del templo, el Santo Cristo de la Cruz se encontrará en veneración en la parroquia de San Joaquín, sita en el barrio de El Tardón, Triana, para todos aquellos hermanos, fieles y devotos que deseen contemplar la imagen. Cabe recordar que los próximos 18, 19 y 20 de marzo a las 18:30 se celebrará el Solemne Triduo en honor al crucificado, el propio viernes 20 a partir de las 20:00, tras la finalización del tercer día de triduo, se efectuará el piadoso vía crucis con el Santo Cristo de la Cruz por las calles de la feligresía, y el sábado 21 de marzo a las 18:30, se celebrará su función solemne.