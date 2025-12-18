Manuel Bustillo, nuevo hermano mayor de Pino Montano

La hermandad de Pino Montano ha celebrado en la tarde de este miércoles cabildo general de elecciones, al que concurría una única lista tras no haberse autorizado otras dos candidaturas que habían formulado su intención de presentarse. De esta manera, el actual teniente hermano mayor, Manuel Bustillo Ramírez, se convertirá en el nuevo hermano mayor de la cofradía para los próximos tres años, a expensas de la ratificación eclesiástica.

El resultado de las votaciones es el siguiente:

Votos totales: 319

Votos a favor: 212

Votos en blanco: 100

Votos nulos: 7

De esta manera, queda proclamado Bustillo como hermano mayor electo, si bien se han registrado esos cien votos en blanco que corresponden a los hermanos disconformes con la situación, suponiendo más de un 31% del total. Las candidaturas de los otros dos candidatos, Juanma Osuna y Juan Antonio Paraíso, quedaron anuladas al detectarse "defectos de forma en la presentación" de las mismas, en cuanto a cuestiones burocráticas se refiere. A pesar de la intención de subsanación, finalmente se decretó la concurrencia de una sola candidatura.