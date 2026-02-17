Miguel Ángel García pronuncia en Valencina el XXIII Pregón de la Semana Santa del Aljarafe

La parroquia de Nuestra Señora de la Estrella, de Valencina de la Concepción, acogió en la noche del pasado viernes la celebración del XXIII Pregón de la Semana Santa del Aljarafe, un acto de carácter itinerante por toda la comarca y organizado por la Asociación Cultural Lauretum en colaboración con la Hermandad Sacramental y de la Vera+Cruz de Valencina de la Concepción y el Ayuntamiento. En esta ocasión el pregonero fue Miguel Ángel García Raposo, que hizo un recorrido sentimental por el oficio cofrade, la comarca, las vivencias y la antesala de la Cuaresma.

Tras la presentación del acto, se escuchó la primera saeta a cargo de Joaquina Rodríguez Pérez. La anterior pregonera del Aljarafe, Maruja Vilches Trujillo, tras un sentido y respetuoso silencio por las víctimas de las diferentes tragedias recientes, otorgó una disertación magnífica “sin ningún papel” sobre nuestro pregonero de 2026. Posteriormente sonó la popular obra “Soneto a Cristo Crucificado” por la Coral Polifónica de la Hermandad Sacramental y Vera Cruz de Valencina. Y en ese momento se pronunció el pregón, de carácter "vibrante y solemne en todos los aspectos recorriendo la figura cristífera por cada pueblo y exaltando bellamente a María Santísima como camino más rápido a Cristo. Cerró su proclama con un auténtico alegato de Amor a Valencina, a su Semana Santa y a su Patrona, la Virgen de la Estrella. Todas las partes cantaron a la conclusión del mismo el “Himno de la Vera Cruz” en un momento de verdadera emoción y jubilo en torno a la gloria de la Cruz de Cristo", señala la Asociación.

Con las palabras finales de cierre del acto, se convocó a los cofrades y hermanos a la presentación del cartel de la Semana Santa del Aljarafe el próximo miércoles 18 de febrero por parte de la Vicepresidenta de la Asociación, María del Rosario Sollero Gámez, concluyendo el acto con la interpretación protocolaria de los himnos. El acto contó con la representación del cartelista de la Semana Santa del Aljarafe 2026, de las diferentes hermandades locales, del Aljarafe, autoridades civiles y policías, asociaciones, cartelistas y pregoneros de ediciones anteriores y con una representación de la Confraternidad de la Vera Cruz.