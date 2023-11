El monasterio de San Leandro de Sevilla acoge una zambomba para recaudar fondos

Una zambomba benéfica en un espacio único. El bello claustro del siglo XVI del Monasterio de San Leandro acogerá el próximo sábado 2 de diciembre el espectáculo Siguiendo la Estrella, de la cantaora Alicia Gil y un gran elenco de artistas que la acompañan. Se trata de una zambomba de villancicos flamencos que se desarrollará en dos partes, comenzando a las 18:00. El espectáculo se organiza a beneficio de la hospedería que construyen las monjas y que es vital para garantizar la subsistencia de este histórico cenobio y de sus religiosas.

Las puertas del convento de San Leandro se abrirán a las 17:00. Las personas que acudan al espectáculo podrán disfrutar de un ambigú en el que podrán adquirir dulces de conventos de clausura para consumirlos durante la zambomba. Habrá al menos 200 localidades con sillas para las personas que las necesiten, el resto disfrutará de una representación dinámica. El coste de la localidad es de 25 euros y se pueden adquirir en el torno del convento. También se ha creado una fila cero en este número de cuenta de la entidad en CaixaBank para poder ayudar a la comunidad: ES02 2100 2143 6302 0033 8476.

Exposición en pro de la rehabilitación del compás del monasterio

Esta no esta la única actividad organizada por la comunidad para obtener fondos. San Leandro acoge la exposición Et habitavit in nobis, cuyos ingresos se destinarán a la rehabilitación del compás, muy deteriorado.

Continuando con la tradición iniciada por San Francisco de Asís, el monasterio de San Leandro busca en este tiempo de preparación de la Navidad recuperar y promover la devoción al Niño Dios y la costumbre del pesebre, a través de esta exposición temporal. Para ello, durante los meses de noviembre, diciembre y enero se podrán admirar esculturas de distintas épocas y facturas del Niño Jesús y del misterio de la Natividad.

El público podrá seguir un relato a través de obras de grandes maestros, como son, Andrés de Ocampo, Jerónimo Hernández, Pedro Roldán, Cristóbal Ramos, La Roldana, Francisco Ximénez, Blas Hernández Bello, los Círculos de Martínez Montañés, Juan de Mesa y otros tantos autores de la escuela sevillana y andaluza, entre otros, así como de piezas en colaboración con el flamenco Diego de Oliver Maestro vaciador de Niños de Plomo, durante el siglo XVII. Serán de gran interés también sus respectivas piezas de orfebrería, bordados o atributos, que la convierten en una exposición única y diferente.

Entre los Niños que se expondrán figuran los fanales y vitrinas del siglo XVI y XIX propias de la colección de las dotes de las religiosas del Monasterio. Igualmente se expondrán también algunos préstamos de colecciones particulares.

Una muestra inédita

Hasta ahora, no se había mostrado en la clausura del monasterio de San Leandro un conjunto tan completo, de tanta calidad sacra, de procedencia tan diversa y con obras que abarcan un amplio período de tiempo, que va desde el siglo XVI al XX. La exposición es una iniciativa de la comunidad de religiosas, que ha conciliado a tal efecto a un grupo dirigido por Salvador Guijo Pérez, doctor en Historia y graduado en Ciencias Religiosas, que introducirá a los visitantes no sólo en aspectos históricos o artísticos, sino que dotará de un contenido teológico y espiritual al conjunto de la exposición.

El recorrido se inicia en la iglesia con unas breves notas históricas sobre el convento, desde ahí se pasa al coro bajo de la comunidad donde comienza la muestra con el misterio de la Inmaculada Concepción, tan relacionado con el monasterio. A partir de ahí, el visitante puede contemplar el claustro principal y las capillas del mismo, para seguir la muestra de Niños Jesús triunfantes en las capillas de San Agustín, así como en la escalera y sala capitular del monasterio. Junto a los Niños se podrán contemplar las piezas artísticas que atesoran estas nobles salas.

La exposición puede visitarse bajo reserva, conformándose grupos con fechas escogidas y seleccionadas debiendo inscribirse en el correo salvadorguijo@hotmail.com. El precio de la misma se establece en 10 euros por persona que comprende el acceso a la iglesia, y a la exposición ubicada en el coro bajo y las demás dependencias citadas, siendo sus beneficios íntegramente destinados a la rehabilitación de la zona indicada del cenobio.