Noviembre se hizo primavera de Esperanza

Ha habido tanta Esperanza en la ciudad en este último mes que el regreso a su calle Pureza tenía que ser así. Con calles repletas, con Vivas a la Esperanza, con canciones, con llantos, con risas y con mucha fe. Ayer, día de Todos los Santos muchos musitaban oraciones que enseñaron quienes hoy, día de los Fieles Difuntos, honramos en cementerios.

Pero ayer fue la fiesta de la vida. La puerta de Palos se abrió pasadas las tres y media para que entrara el arzobispo a la Catedral. Un hombre botella de agua en mano y con acento foráneo explicaba a otro quién era y dónde iba. En el otro lado de la Catedral se iban acumulando en la Avenida de la Constitución frente a la puerta de San Miguel. Hay quien llevaba allí casi desde que terminó el pontifical en la Catedral. “Nos hemos quedado por aquí comiendo unas tapas y ya la acompañamos a casa”, informaba una señora a una pareja más joven. Porque aquí se habla así. Es la Esperanza de Triana, pero también, la vecina a la que se le cuentan los problemas, la amiga que escucha y consuela.

La Esperanza de Triana en el Ayuntamiento

Desde el banderín del Cristo de las Tres Caídas hasta el último músico de la banda de las Cigarreras hay quien no para de hacer fotos. Es Syon, viene desde Japón y no entiende muy bien lo que ve, pero captura todo móvil en mano. Las campanas de la Giralda repican como en los días de fiesta de la ciudad cuando el paso de la Esperanza asoma por la puerta de san Miguel. Un grupo de turistas se decepcionan al ver que no va en su paso de palio. Un nativo les explica que es el paso de la Purísima Concepción de La Algaba y los foráneos se hacen un poco de lío sobre el nombre de la Virgen. “Entonces es la Esperanza Purísima Concepción”.

La Virgen llega al cruce de la Avenida con García de Vinuesa y se escuchan los primeros Vivas a la Reina de Triana. Un señor mayor, vestido de chaqueta no puede reprimir un “Qué guapa eres hija mía” mirándola fijamente, cuando el paso de la Virgen pasa por su lado. Cerca, en el Gato Negro, se forma una pequeña cola para comprar la Lotería de Navidad. Hay gente pa tó, que dijo Rafael el Gallo.

Regreso de la Esperanza a Triana / José Ángel García

Mientras, Charo que ha llegado con su hermana, deja pasar a un turista que quiere hacer una foto, “pasa hijo mío, que tú esto no lo vas a ver más y yo tengo la suerte de vivir cerca de su casa”. Mira a su hermana y le dice: “pobrecito, este no va poder verla más, déjale pasar”.

Porque la Misión de la Esperanza no ha terminado, sino que siguió durante todo el camino hacia la Capilla de los Marineros. Es más, ayer proclamó el dogma de la Asunción, una representación que llevaba en la magnífica toca que estrenó y, además, tuvo un guiño a los sevillanos de la provincia. Su paso, el de la Purísima Concepción de La Algaba. Ayer había mucha fe popular en los pueblos como Cantillana o Tomares con sendas procesiones.

La Esperanza de Triana por el puente de regreso a su barrio

Ha sido una misión evangelizadora que además de los frutos de fe ha enseñado que en San Pío X hay una pequeña talla de la Virgen con la significativa advocación de Alboreá que es capaz de pellizcarte el alma, que en Jesús Obrero hay una juventud de Bendición y Esperanza que trabaja con muchas ganas por un futuro y un presente mejor. Ha puesto sobre la mesa que el Polígono Sur existe y que la Catedral puede ser el mejor lugar para que toda la ciudad la pueda ver de cerca o cómo emociona la mirada de los niños que están en el hospital. Como madre, la Esperanza ha mostrado lo que estaba escondido o, mejor, se nos había olvidado dónde lo guardamos.

Semillas de una Misión, que como ha explicado en otras ocasiones el arzobispo, José Ángel Saiz Meneses, “veremos crecer y recogeremos los frutos”.

Los vecinos de Triana celebran el regreso de su Esperanza

El camino de regreso fue sin prisa, recreándose. Escuchando el canto de la Nana de la Señá Santa Ana o los campanilleros, los Viva la Reina de Triana, dejando parte de los nardos que llevaba en el paso en cada levantá como un regalo, como los ramos que dejó a la patrona, la Virgen de los Reyes antes de salir de la catedral. Durante su vuelta a casa ha parado en el Ayuntamiento, en la iglesia de Santo Ángel, cara a cara con la Virgen de la Salud, donde le cantó su coro o en la parroquia de la Magdalena.

A partir de aquí, ya sin la luz del día, enfiló Reyes Católicos donde no cabía un alfiler. Una marcha, otra, la Salve y muchísimos teléfonos en alto. Pilar reñía a uno de sus hijos: “Deja el móvil y mírala a la cara, hombre, que todo lo hacéis con la pantallita. Aprende a ver por ti mismo”.

“Ea, madre, que ya te queda poco para llegar a casa”, le decía la señora que comenzó a acompañarla en la Avenida. Un camino largo hasta llegar al puente, el que cruzó hace una semana camino de la Catedral, y, de ahí, el reencuentro con su barrio. Desde las 18:00 había gente esperando en el puente. De allí, San Jorge, Antillano Campos, Pagés del Corro, San Jacinto, con parada en la capilla de la Estrella, Rodrigo de Triana y Pureza bajo una continua lluvia de pétalos, y calles adornadas con flores de papel. La lluvia, que amenazó en algunos momentos del día, apareció justo cuando la Virgen avanzaba por la calle Pureza.