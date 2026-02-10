Así es el nuevo crucificado de Fernando Aguado para México

Una nueva obra con firma hispalense que marcha al otro lado del océano. El artista Fernando Aguado ha presentado recientemente su última escultura, un crucificado realizado para la parroquia Sedes Sapientae, ubicada en Ciudad de México, y donde ya recibe culto una imagen de la Virgen de Guadalupe ejecutada por el mismo autor hace ya unos años, en base al venerado lienzo que se custodia en la Basílica guadalupana.

Detalle del rostro de este nuevo crucificado

Se trata de una imagen de dos metros de altura y responde a los cánones de un crucificado clásico, naturalista y con la cabeza sobre el hombro para que el rostro quede visible, tal y como figura en la petición del propio rector de la parroquia, sin hundir de manera contudente el mentón en el pecho, y con las rodillas ligeramente flexionadas. Además, como particularidad, la corona de espinas aparece tallada sobre la propia cabeza. La imagen presidirá el altar mayor de este templo y ya ha sido bendecida, si bien se desarrollará un acto oficial de recepción toda vez que alcance su destino final. En este sentido, los brazos del crucificado son articulables para que pueda ubicarse de manera segura en el espacio habilitado para ello durante el viaje. Todo se ha gestionado gracias a don Javier Molina, de la parroquia de las Flores, sacerdote sevillano que estuvo en México un tiempo.