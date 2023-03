La oposición municipal recela de la 'ley seca' en la Madrugada de Sevilla

La seguridad en Semana Santa entra en terreno electoral. Así ocurre estos días con la denominada ley seca, esto es, la restricción que se aplica los establecimientos hosteleros durante la fiesta religiosa y, especialmente, en la Madrugada, cuando sólo pueden permanecer abiertos en el Casco Antiguo a partir de la 1:00 con unas estrictas condiciones.

Tras la defensa realizada el pasado viernes por el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, en la que argumentó que dicha medida sólo suponía adelantar en dos horas el cierre habitual de los bares, PP y Cs se han mostrado contrarios a tal restricción. Hasta tal punto ha llegado el rechazo que el candidato popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha prometido que derogará la ley seca en caso de que logre el bastón de mando, mientras que el alcaldable de Cs, Miguel Ángel Aumesquet, ha pedido al gobierno local que deje esta medida "sin efecto" la próxima Madrugada.

Queda claro que, a menos de tres meses de la cita con las urnas, la ley seca se ha convertido en tema de debate electoral. Una restricción que ha tenido los resultados esperados por parte de la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores, al disminuir el número de incidentes desde 2017, la última Madrugada en la que se registraron importantes avalanchas.

La 'botellona'

De este modo, Sanz ha prometido que la de 2023 será "la última Semana Santa en la que los bares de nuestra ciudad sufran restricciones y limitaciones injustas y arbitrarias". Frente al planteamiento del gobierno, propone un "mayor control" para evitar la botellona. El candidato llega a calificar de "persecución" a los negocios hosteleros el cierre establecido por el equipo de Antonio Muñoz. Una crítica en la que hace hincapié en el perjuicio que tal restricción provoca en empresarios, clientes y "lcostaleros".

"Esta medida supondrá, como ya han denunciado los hosteleros, una merma en su facturación económica y va en detrimento del trabajo porque son muchos los establecimientos que no realizarán refuerzo de personal porque no les compensa", ha añadido el alcaldable popular.

Por su parte, el candidato de Cs, Miguel Ángel Aumesquet, ha exigido al alcalde que "rectifique y deje sin efecto" la decisión de "volver a cerrar sin justificación alguna los restaurantes y bares del Casco Antiguo la próxima Madrugada". Aumesquet, al igual que Sanz, ha usado el término "persecución" para referirse a la ley seca. "No es justo que se les coarte su libertad de negocio por algo que no depende de ellos y que no está del todo garantizado con esta medida", ha abundado.

La patronal hostelera

El alcaldable por la formación naranja ha pronunciado estas declaraciones tras reunirse con la Asociación de Hosteleros de Sevilla. Aumesquet ha recordado que el año pasado se produjeron botellonas el Miércoles Santo, por lo que ha criticado al gobierno municipal por su "incapacidad de gestión".

Un cruce de acusaciones sobre un tema tan sensible como la seguridad en Semana Santa y en un año electoral. Ha de recordarse que, además de en 2017, fue en 2015 -año también de elecciones- cuando se produjeron carreritas en la Madrugada, que afectaron especialmente al Silencio y los Gitanos. Se criticó "la bajada de guardia" en esas horas. Gobernaba entonces Juan Ignacio Zoido. Fueron sus últimos meses como alcalde de Sevilla.