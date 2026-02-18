'El Palermasso' anuncia la undécima temporada paseando por las casas de hermandad

Hoy, Miércoles de Ceniza, comienza una nueva Cuaresma en este año 2026 y con ella, llega la promo de El Palermasso, que alcanza ya su undécima temporada. En esta entrega, los 'palermassomen' Antonio Garrido, Blis, Pani e Isidro recorren las calles de Sevilla, visitando las puertas de diferentes casas de hermandades.

"Tras cada puerta se esconde una labor desconocida, íntima y solidaria: hermandades, bandas, asociaciones y colectivos trabajan de manera desinteresada para ayudar a miles de personas a través de obras sociales, proyectos de caridad y actividades de voluntariado cofrade. Porque las hermandades no solo son trompetas, cornetas y túnicas. Detrás de cada hábito hay personas que ayudan sin protagonismos, convirtiendo estas instituciones en un instrumento de amor y entrega por los demás. Entre recortes de periódicos de toda España, descubrimos que esta labor silenciosa merece un reconocimiento enorme", señala el equipo, para el que las hermandades "no están solo para sacar pasitos a la calle". Este Miércoles de Ceniza, El Palermasso no solo "enciende el cirio, encendemos el corazón". El equipo ha elegido la marcha El Galileo, de Virgen de los Reyes, como banda sonora. Puede ver la promo pinchando en este enlace.

El Palermasso es una serie de sketches de humor cofrade lanzada en Redes Sociales en la Cuaresma de 2016. Ideada y protagonizada por Antonio Garrido que junto a su cuadrilla han repasado temas de actualidad de la Semana Santa y sus cofradías desde el respeto de unos cofrades que aman sus tradiciones.