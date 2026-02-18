La Paz alargará la ida por el Porvenir y recortará la vuelta el Domingo de Ramos 2026

La hermandad de La Paz ha comunicado este martes una serie de novedades con respecto al itinerario de la cofradía en la jornada del próximo Domingo de Ramos, y que buscan en esencia alargar la ida por el barrio del Porvenir y recortar el camino de vuelta. Todo ello tras la propuesta de la diputación mayor de gobierno y la aprobación en cabildo de oficiales.

La corporación que preside Concha Rubio, que será quinta en la nómina este 2026, ha notificado, en primer lugar, la ampliación en tiempo y espacio de los primeros compases de la estación de penitencia por el siguiente recorrido: Salida, Río de la Plata, Porvenir, Progreso y Brasil, continuando en su recorrido habitual. Esto significa una ampliación de su discurrir por el propio barrio, suprimiendo por tanto la emblemática primera 'revirá' de la calle Brasil para efectuarla unos metros más adelante, en la calle Porvenir, y recuperar lo andado tomando la calle Progreso. De esta manera se permite una mayor holgura a la hora de sacar la cofradía. El itinerario de ida ofrecerá más novedades en este caso ya en el centro: se suprimirá el transitar por las calles Castelar y Gamazo, al llegar a la Puerta del Arenal, tomando por tanto las calles Harinas y Jimios, que permitirán un acceso directo a la Plaza Nueva por Barcelona, a pesar de la estrechez de las mismas.

En cuanto al recorrido de vuelta, una vez que la cruz de guía abandone la Glorieta de Covadonga, en el interior del parque de María Luisa, tomará por Brasil y Río de la Plata para acceder a la parroquia de San Sebastián, es decir, se invierten los itinerarios de ida y vuelta respectivamente para adelantar algo más la entrada de la cofradía en el templo, toda vez que se ha retrasado su puesto en la nómina.