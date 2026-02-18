Preludio de la cuaresma sevillana: los seises bailan en la Catedral

Los seises bailan ante el Santísimo en el Triduo de Carnaval.

Uno de los ritos menos conocidos. Los seises bailan en la Catedral ante el Santísimo en vísperas de la cuaresma. Se trata del Triduo de Carnaval, que tiene lugar desde el último domingo del tiempo ordinario (Domingo de Carnestolendas) hasta el martes previo al Miércoles de Ceniza.

En el altar mayor del templo metropolitano, los diez niños danzantes bailan con sus ropajes rojos y blancos. Se trata de un culto en desagravio por los excesos cometidos durante las fiestas paganas de don carnal.

Un momento de la danza de los seises. / Antonio Pizarro

El origen de esta tradición se remonta a 1695, en pleno barroco, cuando el Cabildo Catedral recibió el legado de Francisco de Contreras y Chávez, caballero veinticuatro de la ciudad. En su testamento, había reservado una partida para costear dicho culto.

Una forma íntima y hermosa de anticipar el largo tiempo de vísperas que vivirá la ciudad a partir de este miércoles, cuando queden 40 días para el Domingo de Ramos.