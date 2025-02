La Puebla y La Oliva acompañarán al Cachorro en la procesión de Roma 2025

Más detalles históricos para un acontecimiento sin igual. Ya se conoce el acompañamiento musical para el Cachorro durante la gran procesión de Roma. La Banda Municipal de Música de La Puebla del Río y la Sociedad Filarmónica de la Oliva de Salteras serán las encargadas de interpretar sus composiciones tras el Santísimo Cristo de la Expiración, y lo harán de manera conjunta, es decir, como una única formación.

De este modo, participarán en este evento las dos formaciones ligadas a la cofradía de la calle Castilla: la que acompaña al crucificado y la que hace lo propio tras la Virgen del Patrocinio. Así lo ha notificado la corporación, que lleva trabajando en este asunto durante las últimas semanas. Ahora los esfuerzos y las reuniones se focalizan en el apartado logístico para el transporte y traslado de ambas formaciones, que "avanzan a buen ritmo" y cuyos resultados se sabrán próximamente.

La procesión del Jubileo de las Cofradías se celebrará, como ya es sabido, el próximo 17 de mayo, y participarán, entre otras imágenes, el Santísimo Cristo de la Expiración y la Virgen de la Esperanza de Málaga. El itinerario de dicha procesión, que comenzará a las 17:00 de la tarde, será el siguiente: Piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole y entrada en el Circo Máximo. Las imágenes estarán en el interior de una estructura efímera desde la que saldrán, para posteriormente entrar en una similar. El cortejo estará formado en un principio por unas 150 parejas, es decir, 300 hermanos, un número similar al de la procesión de clausura del Congreso Internacional del pasado mes de diciembre. Cabe recordar que ambas efigies recibirán culto desde el miércoles 14 de mayo en la Basílica de San Pedro, del Vaticano, y estarán muy presentes en la misa de clausura del domingo que presidirá el papa Francisco. El resto de enseres (pasos, insignias, etc) serán trasladados vía marítima por una empresa especializada, mientras que las imágenes lo harán de manera terrestre.