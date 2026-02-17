La O recibe la Saeta de Oro por su obra social 'Esperanza y vida'

Un nuevo reconocimiento a una de las iniciativas más especiales y significadas de cuantas realizan nuestras hermandades. La Fundación Cajasol acogió en la noche de este lunes el acto de entrega de la Saeta de Oro a la hermandad de la O por su obra social 'Esperanza y vida', distinción que otorga el equipo de Saeta, el programa radiofónico decano perteneciente a COPE Sevilla.

La concesión de este premio busca reconocer y divulgar aún más la labor solidaria y constante de esta cofradía del Viernes Santo, que impulsó este proyecto allá por los tiempos de la coronación canónica de la Virgen y tiene como objetivo fundamental apoyar a aquellas madres sin recursos y necesitadas tanto durante el proceso de gestación como en los primeros compases de vida. Desde su puesta en marcha, más de 300 niños han sido atendidos por la cofradía.

En el acto de entrega han estado presentes José Luis Sanz, alcalde de Sevilla; Joaquín López-Sáez, director de COPE Sevilla, y Javier Fernández, hermano mayor de La O, en un acto conducido por Mario Daza y Víctor Castaño. También participaron la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y el saetero Álvaro Carrillo. En anteriores ediciones este reconocimiento ha sido otorgado al Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin, el músico Abel Moreno, el cardenal Carlos Amigo, el Cabildo Catedral, Angelita Yruela o la Banda del Maestro Tejera, así como Carlos Colón.