'Reina del Carmelo', la banda sonora de Beigbeder para la Virgen del Carmen

Se rescató afortunadamente del ostracismo hace no más de una década y, aunque no se incluye en la mayoría de repertorios de nuestra geografía, bien debiera ocupar un lugar preponderante por méritos propios. Una composición de extraordinaria factura sin la que ya no se entiende una fecha clave en el devocionario popular. Nos marchamos hasta 1923, un siglo atrás. Germán Álvarez Beigbeder, músico jerezano del que ya hemos hablado en esta cabecera, firma por aquel entonces una nueva partitura, titulada Reina del Carmelo. En ella su autor plasma y vuelca su sincerísima devoción hacia la estrella de los mares, presente en su vida de manera casi diaria.

Hoy recuperamos y reivindicamos esta marcha de procesión de Beigbeder (1882-1968), y enmarcada en una de las etapas más prolíficas de su catálogo, siempre hablando en clave cofradiera, puesto que este autor trabajó otros géneros como la zarzuela o sinfonías de marcado carácter andaluz tan propio de su tiempo. Unos años antes, en 1919, había compuesto Desamparo, y en 1924 cierra esta fase de su producción con Santa Teresa de Jesús, otra marcha de carácter glorioso y muy relacionada precisamente con el fervor carmelita. Recordamos que la práctica totalidad de sus marchas de procesión las dedicó a imágenes de su tierra a excepción de una: Cristo del Cachorro, fechada en la parte final de su vida, en 1956. Ahora bien, ¿a quién está dedicada Reina del Carmelo?

Resulta que nuestro autor, antes incluso de casarse -presumiblemente ante la Virgen del Rosario gaditana, a quien le dedica otra célebre marcha- ingresó en la orden del Carmelo Calzado, como se explica en Patrimonio Musical, lo que explica su devoción a la Estrella de los Mares y a Santa Teresa, propulsora de la reforma de la orden. Aunque tomó la vida seglar, como buen carmelita mantuvo firme su fe inquebrantable, y sobre todo apoyada en una de las grandes devociones de su tierra. A ella, a la Virgen del Carmen de Jerez de la Frontera, dedicó esta composición, auspiciado en buena medida por el ambiente festivo que se respiraba en la ciudad a escasos dos años de que se coronase canónicamente la imagen. Un aniversario del que, por cierto, se cumplirá un siglo el próximo 2025.

Reina del Carmelo, que volvió a sonar este pasado martes en las calles de la localidad en el marco de un exquisito repertorio interpretado por Maestro Tejera (y aunque apenas lleva interpretándose un par de décadas de manera continuada en su contexto original), se grabó por primera vez en 1982 en un disco editado por la Música de la Armada de Madrid. En Sevilla hemos tenido que esperar prácticamente cien años para escucharla en un título, en concreto, Memoria Eterna, el trabajo discográfico que lanzó en 2019 la Cruz Roja y dedicado íntegramente a la figura de este compositor, que nos regaló una melodía de fuertes contrastes pero con una línea melódica plenamente definida y que es indispensable cada 16 de julio en Jerez y en Andalucía.

Puedes escuchar la marcha pinchando en este enlace.