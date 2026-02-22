San Gonzalo instala una pantalla y 100 sillas en la plaza para la Función Principal de Instituto

Una imagen que demuestra la realidad social de una de las hermandades más numerosas y participativas de la Semana Santa. La hermandad de San Gonzalo celebra este domingo, primero de Cuaresma, a las 12:30, Función Principal de Instituto en la parroquia de San Gonzalo, un templo recatado y señero pero que, a tenor del crecimiento exponencial de la corporación, hasta resulta pequeño en ocasiones.

Pantalla instalada en la plaza de San Gonzalo para poder seguir la misa / Hermandad

De esta manera, la Plaza de San Gonzalo, frente a la propia iglesia, ha amanecido hoy con una pantalla. "Ante la prevista masiva asistencia de hermanos que se esperan para la Función Principal que vamos a celebrar hoy, la hermandad de San Gonzalo ha decidido instalar una pantalla de grandes dimensiones en la puerta de la parroquia y 100 sillas para aquellas personas que no puedan acceder al interior y tengan problemas de movilidad. Intentamos, en la medida de lo posible, que al menos puedan seguir desde el exterior la Sagrada Eucaristía de la forma más cómoda y con las mejores imágenes y sonidos de la misma", señala la corporación.

Se trata de una medida que, en efecto, permitirá a decenas de fieles participar en la misa en caso de no hallar espacio en el interior del templo, ya de por sí atestado de fieles que acuden este domingo a renovar su protestación pública de fe en San Gonzalo, demostrando así el compromiso cristiano con la misma. De igual modo, la Función podrá seguirse por internet a través del canal oficial de YouTube de la cofradía.