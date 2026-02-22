San Gonzalo instala una pantalla y 100 sillas en la plaza para la Función Principal de Instituto
La hermandad adopta esta decisión ante "la prevista masiva asistencia de fieles"
Se dispondrá un centenar de sillas para personas con movilidad reducida o que no hayan podido acceder
Los abonados de la carrera oficial dejan este año un 40% menos de sillas al Consejo
Una imagen que demuestra la realidad social de una de las hermandades más numerosas y participativas de la Semana Santa. La hermandad de San Gonzalo celebra este domingo, primero de Cuaresma, a las 12:30, Función Principal de Instituto en la parroquia de San Gonzalo, un templo recatado y señero pero que, a tenor del crecimiento exponencial de la corporación, hasta resulta pequeño en ocasiones.
De esta manera, la Plaza de San Gonzalo, frente a la propia iglesia, ha amanecido hoy con una pantalla. "Ante la prevista masiva asistencia de hermanos que se esperan para la Función Principal que vamos a celebrar hoy, la hermandad de San Gonzalo ha decidido instalar una pantalla de grandes dimensiones en la puerta de la parroquia y 100 sillas para aquellas personas que no puedan acceder al interior y tengan problemas de movilidad. Intentamos, en la medida de lo posible, que al menos puedan seguir desde el exterior la Sagrada Eucaristía de la forma más cómoda y con las mejores imágenes y sonidos de la misma", señala la corporación.
Se trata de una medida que, en efecto, permitirá a decenas de fieles participar en la misa en caso de no hallar espacio en el interior del templo, ya de por sí atestado de fieles que acuden este domingo a renovar su protestación pública de fe en San Gonzalo, demostrando así el compromiso cristiano con la misma. De igual modo, la Función podrá seguirse por internet a través del canal oficial de YouTube de la cofradía.
