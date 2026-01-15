San Leandro convoca cabildo para proponer la restauración de la Virgen del Carmen

La hermandad de Nuestra Señora del Carmen, de la parroquia de San Leandro, convoca este próximo domingo a sus hermanos a cabildo general ordinario de cuentas y posterior extraordinario, asamblea esta última en la que se tratará un asunto de especial relevancia para sus cofrades: una posible intervención restaurativa sobre la imagen mariana titular. El cabildo, que comenzará sobre las 12:50 en primera convocatoria, se desarrollará en las propias dependencias parroquiales.

En este sentido, la corporación carmelita ofrecerá a sus hermanos un "informe/diagnóstico del estado de conservación de la imagen de Nuestra Señora del Carmen, elaborado por el restaurador Darío Ojeda Cordero". Una vez expuesto dicho estudio, los hermanos votarán acerca de la propuesta de restauración de esta talla que cada mes de julio recorre las calles del barrio. Darío Ojeda ha restaurado recientemente, entre otras muchas tallas como la Virgen del Dulce Nombre de Bellavista, a la Virgen del Rosario del Barrio León.

La Virgen del Carmen fue realizada en 1963 por el célebre imaginero Francisco Buiza Fernández. Fue un encargo del entonces hermano mayor de la sacramental, quien la donó a la corporación. Fue bendecida por el cardenal Bueno Monreal el 17 de julio del 1962. En 1997 fue restaurada por Francisco Berlanga de Ávila, discípulo del propio Buiza.