La Soledad de San Buenaventura renueva cuatro años más a la Banda de Mairena del Alcor

La hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, de la iglesia conventual de San Buenaventura, ha informado acerca de la renovación de la Banda Municipal de Mairena del Alcor, formación musical que continuará cuatro años más acompañando al paso de la dolorosa de la calle Carlos Cañal. De esta manera, la vinculación se extenderá hasta el próximo año 2029.

Fotografía de familia tras el acto de renovación / Hermandad

La Banda de Mairena interpretó por primera vez sus sones en el Viernes Santo sevillano en el año 2014, por lo que se cumplirán, al término del contrato, un total de quince años ininterrumpidos tras la imagen de Gabriel de Astorga. "A día de hoy, nos consideramos un hermano más de la hermandad como en el resto de hermandades a las que acompañamos, y lo decimos con la mayor sinceridad que sabemos. Desde el año 2014, nuestra banda ha granjeado su nivel más alto de interpretación gracias en parte al repertorio exquisito y exigente que interpretamos cada tarde de Viernes Santo tras Nuestra Señora de la Soledad", señala la formación, que el pasado 9 de enero rubricó el contrato en presencia del hermano mayor, José María Losada.

"Desde la Banda de Música de Mairena del Alcor deseamos que esta relación perdure en el tiempo por muchos más años, y que la unión de ambas partes sea un único conjunto que ofrezca el mejor acompañamiento posible a Nuestra Señora de la Soledad en su procesión. Nuestro agradecimiento a toda la hermandad y a su junta de gobierno es unánime y de corazón", señala la entidad musical, que actualmente acompaña a varias imágenes de nuestra Semana Santa, como la Virgen de la Hiniesta, la Virgen de Guadalupe de Las Aguas, la Virgen de Consolación de la hermandad de La Sed en su itinerario de vuelta a Nervión (donde cumplen ya veinticinco años) o, en el caso de la provincia, la Virgen de los Dolores servita de Carmona y la Virgen de la Humillación de Camas, donde se estrenarán este próximo Sábado de Pasión.