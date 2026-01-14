Pedro Manzano expondrá a los hermanos de La Paz el estado de conservación de los titulares para posibles intervenciones

La hermandad de La Paz ha convocado a sus hermanos a cabildo general extraordinario para tratar una cuestión de relevancia en materia patrimonial y conservativa. En concreto, el próximo martes 3 de febrero, tras la celebración del cabildo general de cuentas, la cofradía del Porvenir desarrollará asamblea extraordinaria para tratar el siguiente y único punto: "Informe del conservador-restaurador Pedro Manzano sobre el estado de conservación de nuestras imágenes titulares. Toma de acuerdos".

En este sentido, el profesional isleño compartirá con los hermanos de la Paz, de manera exhaustiva, el estado en que se encuentran tanto Nuestro Padre Jesús de la Victoria como María Santísima de la Paz, al objeto de que los hermanos decidan, en función a dicho estudio, una actuación -o no- en consecuencia. Ya el pasado verano, la corporación del Domingo de Ramos, a raíz de una inspección ocular practicada por el propio Manzano, decidió realizar una prueba de Tomografía Axial Computarizada (TAC) a fin de obtener información precisa y detallada sobre el estado conservativo. En ningún momento se intervino a las imágenes, ya que el TAC es una técnica no invasiva para conocer su estado interno. Las imágenes fueron trasladadas a la Clínica Arduán Salud, centro médico especializado en pruebas de diagnóstico por imágenes.