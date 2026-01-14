Rafael Jiménez Sampedro, Jaime Rodríguez y Amparo Rodríguez Babío, premios del Consejo de Hermandades de Sevilla 2026

El jurado de los Premios de Periodismo ‘Fernando Carrasco’ y Fotográfico ‘Jesús Martín Cartaya’, convocados por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, ha fallado los premios de su décima edición, siendo ratificados este martes por la Junta Superior.

Los premiados son Rafael Jiménez Sampedro, por su reportaje periodístico titulado Un cuarto de siglo de salidas extraordinarias, publicado en el Boletín de las Cofradías de Sevilla, nº 804, diciembre de 2025, pp. 955-980, y el fotógrafo Jaime Rodríguez por su fotografía titulada El Cachorro conquista Roma, publicada en junio de 2025, en el nº 22 de la revista Nazarenos. Asimismo, el jurado ha fallado el Premio de Investigación ‘Jorge Bernales’ en su octava edición, recayendo en esta ocasión en Amparo Rodríguez Babío por su artículo de investigación titulado De Santa Ana a Santa Catalina: Relaciones históricas de dos Hermandades Sacramentales sevillanas, publicado en Vainart. Revista de Valores e Interrelación en las Artes, nº 7, 2025, pp. 63-76.

El jurado ha estado compuesto en esta edición, para los tres premios, por el presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez de Luna; el vicepresidente, José Roda Peña; el secretario, José Carretero Guerra; el tesorero, Eduardo Carrera Sualís; el representante de CaixaBank, Ana Belén Morales. Asimismo, los fotógrafos Fernando Salazar Piedra y Ángel Bajuelo Bohórquez (para el Premio ‘Jesús Martín Cartaya’); el director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes; y el articulista y consejero editorial del Diario de Sevilla, José Joaquín León Morgado (para el Premio ‘Fernando Carrasco’); el secretario de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, Francisco S. Ros González; y el secretario del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Hispalense, Antonio Joaquín Santos Márquez (para el Premio ‘Jorge Bernales’). Un año más, el Consejo de Hermandades de Sevilla cuenta con la inestimable colaboración de CaixaBank para el desarrollo y puesta en marcha de los tres galardones que se concederán en esta nueva edición.

X Premio de Periodismo 'Fernando Carrasco'

Rafael Jiménez Sampedro nació en Sevilla en la primavera de 1963. Cursó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y es abogado en ejercicio, labor que compatibiliza con el mundo de la comunicación desde hace décadas.

Desde 1986 colabora con el Boletín de las Cofradías de Sevilla, a cuya redacción se incorporó en 1993, asumiendo su dirección desde enero de 2001. En prensa escrita ha sido columnista en los diarios Sevilla Información y Diario de Sevilla. También ha hecho incursiones en la radio, dirigiendo el programa Último Tramo, en Sevilla Fútbol Club Radio, y colaborando en Radio Andalucía Deportiva y La Jugada, en Canal Sur Radio.

Autor de innumerables artículos en boletines y anuarios de hermandades, es autor de los libros Sevilla en sus cofradías, La Semana Santa de Sevilla en el siglo XIX, La Archicofradía de las Siete Palabras y El misterio de las Siete Palabras, en solitario y ha participado en obras colectivas sobre nuestras hermandades, habiendo ofrecido multitud de conferencias en ellas.

Es hermano de las hermandades de Las Siete Palabras, de la que es actualmente diputado mayor de gobierno, habiendo sido con anterioridad fiscal primero y secretario primero; El Calvario y La Macarena.

X Premio de Fotografía Jesús Martín Cartaya

Jaime Rodríguez (Estepa, Sevilla), diplomado en Arquitectura Técnica por la Universidad de Sevilla y formado de manera autodidacta en fotografía. Reside y desarrolla su actividad profesional principalmente en Sevilla. Es hermano de las hermandades de El Silencio, la Amargura y San Benito.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con distintas agencias de publicidad, participando en campañas y en proyectos de fotografía de arquitectura e interiorismo. Asimismo, ha desarrollado labores como fotógrafo de estudio junto a profesionales del ámbito artístico y artesanal, entre ellos el imaginero José María Leal, el bordador Francisco Carrera «Paquili» y el diseñador Gonzalo Navarro. En el ámbito cofrade, ha trabajado para diversas hermandades, entre las que se encuentran la Amargura, el Cachorro, la O, el Santo Entierro, la Exaltación, el Sagrado Corazón de Jesús de Nervión y la Divina Pastora de Santa Marina, en Sevilla; las hermandades de los Remedios y de Jesús Nazareno, de Estepa, la Hermandad Sacramental de Espartinas, la Agrupación Parroquial Humildad y Caridad, de San José de la Rinconada, y la Hermandad de Pasión, de Huelva. En 2025 fue fotógrafo oficial de la organización de la Gran Procesión de Roma celebrada con motivo del Jubileo de las Cofradías y fue autor del cartel del Día de la Virgen de los Reyes, editado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

Ha sido galardonado en distintos certámenes fotográficos, entre ellos el concurso de fotografía cofrade organizado por COPE Sevilla, en el que obtuvo el primer premio y el premio especial portada Saeta en 2024, así como el premio especial portada Saeta en 2025. En ese mismo año resultó ganador del concurso «Jueves Santo», organizado por la Hermandad de las Cigarreras. En 2024 obtuvo el primer premio del Concurso de Fotografía de Semana Santa de Sevilla del Hispano Happiness Club, y en 2023 ganó el concurso «Bendita tradición», convocado dentro del VII Congreso Nacional de Capataces y Costaleros.

Es autor de la fotografía y el diseño del cupón de la ONCE del 8 de abril de 2023, dedicado al Santo Entierro Grande. Ha realizado carteles, portadas de programas de mano, ha participado en anuarios y boletines de distintas hermandades, y colabora como fotógrafo en el programa de televisión Sentir Cofrade , de PTV Sevilla. Su obra ha formado parte de diversas exposiciones colectivas en espacios como la Casa de la Provincia, el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares y el Ayuntamiento de Sevilla. También ha colaborado con sus fotografías en la edición de numerosos libros y catálogos vinculados a la Semana Santa, la cultura y la literatura, así como en revistas especializadas y en diarios de ámbito andaluz. Es cofundador de la revista NAZARENOS , creada en 2021, donde ejerce como editor y responsable de fotografía.

VIII Premio de Investigación Jorge Bernales

Amparo Rodríguez Babío nació en Sevilla el 15 de abril de 1969. Es doctora en Historia por la Universidad de Sevilla con la tesis “La Biblioteca del antiguo Seminario Conciliar de Sevilla. Estudio y catalogación del Fondo Antiguo (siglos XV-XVI)”. Asimismo, obtuvo el título de máster en Archivística. En la actualidad, está encargada del Fondo Antiguo de la Biblioteca Benedicto XVI de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Es autora de artículos en revistas especializadas, como Isidorianum, Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza y Boletín de las Cofradías de Sevilla, con temática relacionada con la religiosidad popular y las hermandades sevillanas. Ha sido coordinadora y autora de las monografías: “Amor (1618-2018)” y “Santa Ana de Triana: aparato histórico-artístico”.

Formó parte de la comisión académica del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla. Fue designada Trianera de Honor en 2025. Es hermana del Amor, la Esperanza de Triana, la Amargura, el Santo Entierro, la Pura y Limpia del Postigo, la Divina Pastora de Triana, el Amparo y el Carmen de Santa Ana.