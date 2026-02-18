'Sed Escuela de Vida': así es la nueva obra social de la hermandad de la Sed

La Hermandad de la Sed ha puesto en marcha su nueva obra social bajo el nombre “Sed Escuela de Vida”, un proyecto orientado a acompañar y formar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, especialmente de la zona de Tres Barrios-Amate donde históricamente ha estado vinculada la corporación. El objetivo de la cofradía es claro: ofrecer a los jóvenes herramientas reales para construir su futuro personal y profesional.

“Sed Escuela de Vida” nace como un proyecto de inserción y preparación para la vida adulta, centrado en jóvenes que se encuentran en una etapa crucial de transición entre la adolescencia y la juventud. Lejos de limitarse a una asistencia económica, la iniciativa apuesta por enseñar e ir más allá de “dar la caña para pescar”: dotar a los participantes de habilidades personales, sociales y emocionales que les permitan desarrollarse con autonomía.

Fotografía de familia tras el acto de inauguración / Alejandro del Castillo // Hermandad de la Sed

El programa se estructura en módulos formativos que abarcan distintas áreas como música, inteligencia artificial, cocina, emprendimiento, escritura o teatro. Cada módulo combina una experiencia práctica con la elaboración de un producto final, donde los participantes ponen en valor cuatro competencias fundamentales: habilidades sociales, tolerancia a la frustración, resiliencia y comunicación.

Los talleres se desarrollan de lunes a jueves, en horario de mañana, en las dependencias de la Asociación Educativa y Social Nuestra Señora de la Candelaria y se complementan con salidas y actividades extraordinarias vinculadas a cada módulo, como visitas a estudios de grabación o talleres especializados. Durante las vacaciones de Navidad, por ejemplo, los jóvenes han participado en un taller de cocina.

El proyecto se apoya en una metodología de acompañamiento personal por técnicos especializados, pensada para reforzar áreas clave del desarrollo humano en jóvenes que, en muchos casos, han visto interrumpida su formación o carecen de oportunidades reales. Testimonios de los propios participantes reflejan avances significativos en autoestima, comunicación y motivación para retomar estudios o plantearse nuevas metas.

Los beneficiarios

“Sed Escuela de Vida” está abierto no solo a los hermanos de la corporación, sino también a vecinos de Tres Barrios-Amate y de cualquier otra zona que desee sumarse al proyecto. "La Hermandad reafirma así que la caridad y la obra social constituyen un pilar fundamental de su camino, con la mirada puesta en Sevilla, su provincia y, siempre que sea posible, más allá. Con esta iniciativa, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sed consolida su vocación de servicio al prójimo, invirtiendo en un futuro más justo a través de la motivación, la formación y el acompañamiento", señala la corporación. En el acto de presentación, presidido por el hermano mayor Santos Alonso de la Florida Casal, han participado diversas autoridades como Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla.