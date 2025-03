Sevilla anuncia 961 policías locales para Semana Santa y Vox afea la "tardanza" en planes de movilidad y seguridad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha anunciado que casi un millar de policías locales -en concreto, 961 agentes- trabajarán en la Semana Santa de 2025, "que vendrán a hacer unos 8.900 servicios, que incluyen 5.105 jornadas de calendario y 3.893 jornadas extraordinarias". Esta fiscalización será llevada a la junta de gobierno para su aprobación.

Así lo ha expresado el regidor sevillano en la sesión plenaria que, con carácter ordinario, se ha celebrado en el Consistorio y en respuesta a una pregunta formulada desde las filas del Grupo Municipal de Vox acerca del Plan de Movilidad y de Seguridad para la Semana Santa de este año. Al respecto, la portavoz de esta formación política, Cristina Peláez, ha criticado al Gobierno local porque "van tarde" en relación a dichos planes. "A estas alturas, deberíamos conocerlos y lo que sabemos, es por la prensa", ha añadido.

El alcalde ha señalado que en la Mesa General de Empleado Público se acordó con las secciones sindicales -Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, Sindicatos de Empleados Municipales, Sindicato Profesional de Bomberos, CSIF, Sindicato de Policía Local y USO- la modificación parcial del calendario laboral de Policía Local a los efectos de regular sus condiciones de trabajo durante las Fiestas de Primavera de 2025.

"Una vez firmado ese acuerdo, el informe del Servicio de Recursos Humanos está pediente de pasar para su fiscalización previa para el Servicio de Introducción Medial", ha destacado Sanz, al tiempo que ha incidido en la idea de que la coordinación con la Policía Nacional y con la Subdelegación de Gobierno es "perfecta", y ya se han mantenido varias reuniones. "No me cabe la menor duda de que no solo Policía Local, sino que Policía Nacional hará el esfuerzo que hace toda la Semana Santa en esta ciudad para que todo salga perfectamente".

En cuanto a la "tardanza" aludida por Vox en lo que a los citados planes se refiere, Sanz ha asegurado que "si no se sabe en qué consiste todavía el Plan de Seguridad de Semana Santa es porque son temas que, en este momento, están encima de la mesa, y están debatiendo y llevando a cabo los principales actores que tienen que elaborarlo".

En este sentido, "sí le adelanto que no se esperan grandes cambios" y que "vamos a poner en marcha algunos métodos aplicados en la Magna --la procesión extraordinaria de clausura del Congreso Mundial de Religiosidad Popular celebrado el pasado mes de diciembre--, como pueden ser menos vallas y más drones e Inteligencia Artificial para controlar las aglomeraciones de público".

Además, ha proseguido Sanz, se va a potenciar el número de aparcamientos de motos en la zona del perímetro de la zona regulada y se van a habilitar nuevas plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. Asimismo, el Centro de Gestión de Movilidad pondrá a disposición de todos los usuarios la información "en tiempo real" del grado de ocupación de los aparcamientos, "como se ha hecho en otras ocasiones".

Por último, Peláez ha instado al alcalde a que "no se fíe" del Gobierno, al hilo de esas reuniones con Subdelegación para coordinar la seguridad en la Semana Santa. "Nuestra confianza en la Policía Nacional es máxima e inversamente proporcional a la que tenemos en Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior". "Sin pretender ser alarmistas le pedimos que no se fíe porque vemos como en otras regiones el PSOE es capaz de no atender a sus responsabilidades y poner en riesgo la seguridad de los españoles si eso sirve para hundir a su adversario".