El Sol nombra a Manuel Guerrero y Paco Reguera como nuevos capataces

Más noticias nos llegan en estos días desde el Plantinar. Manuel Guerrero y Francisco Guerrera Corriente serán nuevos capataces de la hermandad del Sol. La junta de gobierno, reunida en cabildo de oficiales este pasado 1 de octubre, acordó no contar con los servicios de José Manuel Palomo Rodríguez, hermano de la cofradía, como capataz general.

La corporación ha querido agradecer "la dedicación mostrada por nuestro hermano José Manuel y todo su equipo a lo largo de todos estos años de servicio, trabajo y cariño tanto hacia nuestros Sagrados Titulares como hacia nuestra Hermandad en general, deseándoles la mejor de las suertes en el futuro", apunta.

Por lo tanto, Manuel Guerrero García (uno de los auxiliares en el equipo de Palomo) será el nuevo capataz del paso del Santo Cristo Varón de Dolores de la Divina Misericordia para el próximo Sábado Santo 2026, y Francisco Reguera Corriente y familia será capataz de María Santísima de la Salud, para la salida del próximo 25 de octubre, y del palio de Nuestra Señora del Sol para el próximo Sábado Santo 2026. Entre otras comanda el paso de misterio del Cristo del Desamparo y Abandono.

"Desde la Hermandad, agradecemos su disposición y cariño a nuestros Sagrados Titulares, deseosos de que les ayuden y den sabiduría para trabajar al mando de nuestros pasos y cuadrillas", finaliza el comunicado.