El Valle aprueba por unanimidad la restauración de sus titulares por Pedro Manzano

Respaldo absoluto a una propuesta que procura velar por tres imágenes capitales de la semana mayor sevillana. Los titulares de la hermandad del Valle serán restaurados por Pedro Manzano. La iglesia de la Anunciación acogió en la noche de este martes un cabildo general extraordinario, convocado por la junta de gobierno que preside Fernando Parody, con el objetivo de someter a votación este proyecto de envergadura, que significará por tanto la revisión completa de las imágenes del Cristo de la Coronación, Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro y Nuestra Señora del Valle.

En este sentido, los hermanos aprobaron por unanimidad esta iniciativa, con la presencia del propio Manzano, que suma así un nuevo compromiso para con las cofradías sevillanas. La intención es que los trabajos comiencen una vez terminada la próxima Semana Santa y se desarrollen en el espacio de varios meses, empezando por la retirada al culto del Cristo de la Coronación de Espinas, que será en mayo. La Virgen del Valle será intervenida en abril de 2027 y el Nazareno, en octubre de ese mismo año. Además, en dicho cabildo, desarrollado en una atmósfera de satisfacción y fraternidad, se aprobó la redacción y aprobación de un contrato con el restaurador isleño para, una vez culminen las tareas de intervención de las tres tallas, establecer un acuerdo de revisión anual de las mismas. Las restauraciones guardarán un marcado carácter preventivo y, sobre todo, se actuará tanto a nivel integral como de policromía, según el grado que requiera cada talla titular en cuestión.