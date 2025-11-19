La Vera Cruz y Unidos por la Caridad organizan una gran jornada de donación de sangre

La Asociación Benéfica Unidos por la Caridad, en colaboración con la Hermandad de la Vera Cruz, promueve una nueva jornada solidaria de donación de sangre organizada por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla. La iniciativa tendrá lugar el jueves 20 de noviembre, en la Casa Hermandad de la Vera Cruz (calle Baños nº 17), en horario de 17.00 a 21.00 horas.

Esta acción solidaria tiene como objetivo reforzar las reservas de sangre y garantizar que los centros hospitalarios dispongan del suministro necesario para atender con normalidad intervenciones, tratamientos y urgencias. Durante la jornada, un equipo sanitario especializado del Centro de Transfusión se desplazará a las instalaciones de la hermandad para garantizar una donación cómoda, segura y accesible para todos los participantes.

La presidenta de Unidos por la Caridad, Rosario Santamaría, ha destacado “la importancia de sumar esfuerzos desde el tejido social y las hermandades para algo tan esencial como es garantizar las reservas de sangre. Cada donación es un acto de generosidad que puede salvar vidas, y por eso animamos a todos a participar”. Por su parte, el hermano mayor de la Hermandad de la Vera Cruz, José María Tortajada, ha subrayado que “la hermandad siempre ha estado comprometida con la acción social y con el servicio a los demás. Abrir nuestra casa hermandad a esta campaña es una forma más de llevar a la práctica esos valores y de apoyar la labor imprescindible del Centro de Transfusión”.

Además, como muestra de agradecimiento por su gesto solidario, todas las personas que donen sangre podrán disfrutar de jamón recién cortado por un cortador profesional, que ofrecerá degustaciones de forma ininterrumpida durante toda la jornada. Desde la Asociación benéfica Unidos por la Caridad y la Hermandad de la Vera Cruz se anima a todos los vecinos y vecinas a participar en esta cita solidaria, recordando que donar sangre es un acto sencillo, seguro y decisivo para salvar vidas.