Sigue en directo el traslado de Jesús de las Penas a la iglesia del Buen Suceso
La Hermandad de las Penas celebra este martes 18 de noviembre el traslado del Señor al templo del Buen Suceso, después de que tuviera que ser cancelado el domingo debido a la amenaza de lluvia.
Este traslado marca el inicio de la celebración del 150 aniversario fundacional de la corporación, que tendrá más cultos y actos extraordinarios esta semana. Tras la celebración del Solemne Triduo los días 19, 20 y 21 de noviembre en el templo del Buen Suceso, tendrá lugar la Solemne Procesión Triunfal el sábado 22 de noviembre, en la que la imagen regresará a San Vicente en un recorrido con carácter procesional.