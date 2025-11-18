La Hermandad de las Penas celebra este martes 18 de noviembre el traslado del Señor al templo del Buen Suceso, después de que tuviera que ser cancelado el domingo debido a la amenaza de lluvia.

Este traslado marca el inicio de la celebración del 150 aniversario fundacional de la corporación, que tendrá más cultos y actos extraordinarios esta semana. Tras la celebración del Solemne Triduo los días 19, 20 y 21 de noviembre en el templo del Buen Suceso, tendrá lugar la Solemne Procesión Triunfal el sábado 22 de noviembre, en la que la imagen regresará a San Vicente en un recorrido con carácter procesional.