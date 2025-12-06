Se cierra el círculo seis meses después. El papa León XIV ha recibido esta mañana a los principales responsables y protagonistas de la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías del mes de mayo. En concreto, el Sumo Pontífice ha recibido tanto a Paloma Saborido, coordinadora del evento; a Sergio Morales, hermano mayor de la Archicofradía de la Esperanza de Málaga, y a José Luis Aldea, hermano mayor del Cachorro.

En un breve pero intenso encuentro, en la propia Plaza de San Pedro, el papa ha sido obsequiado con una serie de recuerdos acerca de aquella procesión. Saborido ha hecho entrega de un libro con varias fotografías de las imágenes transitando por Roma; el cofrade malagueño ha entregado una réplica de tamaño académico de la Virgen de la Esperanza y Aldea ha hecho lo propio con un cuadro del Cristo de la Expiración y una figura de San Agustín, reproducción de la que aparece esquinas del paso del crucificado, debido a la vinculación del papa con la orden agustina.

El Cachorro y la Esperanza estuvieron recibiendo culto en el interior del Vaticano desde el 14 hasta el 16 de mayo, en la capilla de San Pío X, en el contexto de la celebración del Jubileo de las Cofradías. El día 17 protagonizaron, junto a otras imágenes procedentes de León o Sicilia, una procesión por el entorno de los foros imperiales, alcanzando así una cota quizás irrepetible en la historia de las cofradías españolas.