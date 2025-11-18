Siete días en tan solo siete minutos. En una nueva edición de El pájaro morado repasamos y compartimos todas las novedades relacionadas con las hermandades y cofradías de nuestra ciudad, con el foco puesto en San Vicente. La hermandad de Las Penas traslada hoy a su titular cristífero al Buen Suceso, donde se desarrollará triduo extraordinario en el marco del 150 aniversario fundacional. Las previsiones climáticas obligaron a la junta de gobierno a adoptar la decisión de posponerlo al día de hoy.

En otros asuntos, comentaremos las elecciones en San Gonzalo, para las cuales ya hay fecha definitiva; y otras novedades de interés, como la aprobación de la restauración de Nuestro Padre Jesús de las Penas de la Estrella, la posibilidad de que Jesús Despojado realice sus cultos en un templo distinto a su sede canónica o los detalles del rosario vespertino de la Esperanza de la Trinidad el próximo 13 de diciembre.