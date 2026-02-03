Meditación, reflexión e interpretación. Esas son las tres claves sobre las que el artista Antonio Casamitjana ha vertebrado el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2026, presentado este lunes en la sede de la Caja Rural. Una obra cargada de simbolismo, que huye "del impacto fácil" y que busca la introspección. Sobre un fondo rojo, el Cristo de las Misericordias, tocado con el nimbo, emerge poderoso y definitivo. Una obra que, en líneas generales, ha despertado elogios.

En El pájaro morado analizamos esta obra que anuncia la fiesta mayor de la ciudad y tratamos otros asuntos de relevancia informativa, como la multitudinaria e histórica igualá de la Macarena -la primera de Antonio Santiago tras su regreso- el anuncio del cierre de San Julián presumiblemente tras la Semana Santa o la victoria de Emilio Jiménez en las elecciones de Los Gitanos.