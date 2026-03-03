Virgen de las Aguas: una restauración de ocho meses para preservar una joya del siglo XIV

El Cabildo de la Catedral de Sevilla ha puesto en marcha un minucioso proyecto de restauración y conservación de la imagen de Nuestra Señora de las Aguas y el Niño, una de las piezas más significativas de su patrimonio histórico-artístico. Esta intervención, que se llevará a cabo en la Iglesia del Salvador, donde se encuentra entronizada en un fabuloso altar y camarín, forma parte de los protocolos habituales de conservación preventiva que el Cabildo desarrolla para asegurar la integridad de sus bienes sacros, según ha informado la institución. La imagen no sólo destaca por su valor artístico, sino por ser la devoción mariana más antigua que se conserva en el Salvador.

La talla de la Virgen de las Aguas es una obra de estilo gótico datada en el siglo XIV, lo que la convierte en un testimonio excepcional de la escultura medieval en Sevilla. La figura del Niño, por su parte, es una incorporación posterior realizada en el siglo XVI. Ambas piezas siguen el modelo iconográfico de bulto redondo tipo maniquí, con dimensiones imponentes: la Virgen alcanza los 1,78 metros de altura, mientras que el Niño mide 67 cm.

La Virgen de las Aguas del Salvador. / M. G.

Artísticamente, el conjunto destaca por sus encarnaduras al óleo y los delicados dorados presentes en el cabello de ambas figuras. El objetivo primordial de esta intervención es garantizar que estas características se mantengan estables, previniendo posibles alteraciones que el paso de los siglos y el intenso uso devocional histórico hayan podido causar en la madera y la policromía.

Ciencia aplicada al arte: Rayos X y TAC

Antes de que las manos de los restauradores comenzaran a trabajar directamente sobre la madera, la imagen fue sometida a un exhaustivo examen científico. En colaboración con el Centro Médico Dr. Arduán, se han realizado estudios avanzados mediante técnicas de imagen médica, específicamente rayos X y tomografía axial computarizada (TAC). Este paso es crucial para entender la "anatomía" interna de la obra sin necesidad de intervenciones invasivas.

Gracias a estas pruebas, el equipo técnico ha podido determinar con precisión el sistema constructivo de la talla, el número de piezas que la integran y la ubicación exacta de elementos metálicos o añadidos realizados en intervenciones pretéritas. Asimismo, el estudio permite realizar un diagnóstico biológico profundo para detectar la posible presencia de insectos xilófagos o la proliferación de hongos, evaluando zonas de la estructura que hasta ahora resultaban inaccesibles para el ojo humano.

La responsabilidad de estos trabajos recae en el especialista en restauración Enrique Gutiérrez Carrasquilla, un profesional de reconocida trayectoria en el ámbito del patrimonio sevillano. Bajo la supervisión constante de la conservadora de patrimonio del Cabildo Catedral, Ana Isabel Gamero, Gutiérrez Carrasquilla no sólo ejecutará la limpieza y consolidación de la imagen, sino que también llevará a cabo un estudio técnico pormenorizado y una documentación fotográfica completa de todo el proceso.

Se estima que las labores de conservación se prolonguen durante ocho meses. Durante este periodo, la imagen permanecerá retirada del culto para facilitar el rigor técnico que requiere una pieza de esta antigüedad y relevancia.

Con esta actuación, el Cabildo de la Catedral de Sevilla reafirma su compromiso con el cuidado de su legado, asegurando que las futuras generaciones puedan seguir contemplando y rindiendo culto a una de las devociones más arraigadas de la ciudad. Esta restauración no es solo una medida correctiva, sino una apuesta por la transmisión de la historia y el arte sacro en las mejores condiciones posibles. La intervención en la Virgen de las Aguas se suma así a la larga lista de proyectos de conservación que mantienen vivo el esplendor artístico de la sede hispalense y sus iglesias filiales.