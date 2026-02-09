La Virgen del Carmen de San Gil será retirada del culto para tareas de conservación

La hermandad de Nuestra Señora del Carmen, de la parroquia de San Gil, ha notificado la próxima e inmediata retirada del culto de su imagen titular, la Virgen del Carmen, al objeto de practicarle una serie de tareas de intervención conservativa. Así lo han aprobado por unanimidad los hermanos reunidos este domingo en cabildo general extraordinario, desarrollado en el propio templo parroquial. También será restaurada la imagen del Niño Jesús.

Durante dicho cabildo, los cofrades respaldaron la propuesta de la junta de gobierno, una vez expuesto el informe realizado por la restauradora Sheila Criado, quien a instancias de la junta ha realizado una serie de inspecciones y pruebas diagnósticas del estado de las imágenes, incluyendo un TAC. La intervención consistirá en un tratamiento de anoxia anti-xilófagos y diversas actuaciones de conservación tales como limpieza y reposición de policromía.

La junta solicitará la preceptiva autorización de la Delegación de Patrimonio del Arzobispado y se espera que ambas imágenes regresen de dicha intervención de cara a la anual y tradicional salida procesional del mes de julio.