Casi 300.000 euros por un piso de dos habitaciones junto al cementerio: así es la nueva promoción de viviendas en San Jerónimo

Sevilla está viviendo un importante desarrollo urbanístico en los últimos años, con el protagonismo de zonas como Entrenúcleos, Palmas Altas y Cruz del Campo, convertidas ya en nuevos barrios residenciales que están redefiniendo el mapa de la ciudad.

Además de estos grandes conglomerados urbanísticos, la capital andaluza continúa su expansión con la construcción de nuevas promociones en diferentes solares repartidos por la ciudad. Es el caso, por ejemplo, de los terrenos de Artillería, donde ya se levantan nuevos edificios, o del solar abandonado de Chapina, en Triana donde está prevista la construcción de futuras viviendas después de años de abandono.

Si bien estas nuevas promociones suponen una respuesta a la creciente demanda habitacional, también están captando la atención por sus elevados precios, que se sitúan fuera del alcance de una parte de la población.

San Jerónimo, otro foco de expansión

Ubicación de 'Residencial Jardines del Sol'

Dentro de este contexto, otra de las zonas en plena expansión es San Jerónimo. El Ayuntamiento ya ha concedido la licencia de obra para la construcción de la promoción “Residencial Jardines del Sol”, un proyecto inmobiliario promovido por la empresa Impact Homes, que se levantará en el solar abandonado situado entre las calles Huerta del Sol y la avenida Doctor Fedriani, frente al cementerio de San Fernando.

Piscina comunitaria de 'Residencial Jardines del Sol'

Residencial Jardines del Sol será un moderno complejo inmobiliario compuesto por 113 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas con plaza de aparcamiento y trastero. El proyecto apuesta por una arquitectura contemporánea y por amplias zonas comunes, que incluirán piscina, zonas verdes, local comunitario, área de juegos infantiles y gimnasio, configurándose como un residencial de alto nivel.

Terraza de una de las viviendas de 'Residencial Jardines del Sol'

Los precios de salida de las viviendas ya se conocen y reflejan claramente la tendencia del mercado inmobiliario actual en Sevilla:

239.500 euros : piso de 2 dormitorios y 2 baños , con 92,5 m² .

: piso de , con . 262.000 euros : piso de 2 dormitorios y 2 baños , con 97,6 m² .

: piso de , con . 278.500 euros : piso de 3 dormitorios y 2 baños , con 107 m² .

: piso de , con . 339.500 euros : piso de 3 dormitorios y 2 baños , con 114,35 m² .

: piso de , con . 369.000 euros: piso de 4 dormitorios y 3 baños, con 139 m².

Salón de una vivienda de 'Residencial Jardines del Sol'

A estas cantidades hay que sumarles el 10% del IVA que grava la compra de viviendas nuevas, lo que incrementa el precio final que debe abonar el comprador. Además, existen opciones intermedias para viviendas de 2 y 3 habitaciones, con precios que se mueven entre estas horquillas.

Ubicación estratégica y futuro metro

Uno de los principales atractivos de esta promoción es su ubicación estratégica. El nuevo residencial se encuentra a escasos metros del Puente del Alamillo, lo que facilita la salida directa a la SE-30 y a diferentes puntos de la ciudad.

Además, en un futuro cercano, estará situado junto a la Línea 3 del Metro, actualmente en construcción, lo que supone un importante valor añadido para la zona. Esta línea conectará Pino Montano con el centro de Sevilla, convirtiendo a San Jerónimo en un enclave aún más atractivo para vivir.