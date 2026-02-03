Emvisesa anuncia 415 VPO en alquiler en Palmas Altas: precios, requisitos y plazo de solicitud

Una de las promocios de viviendas de Palmas Altas adheridas a la oferta de VPO

La Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) ha abierto la convocatoria pública para la adjudicación de 415 viviendas protegidas en régimen de alquiler en el sector Palmas Altas Sur, una de las mayores promociones de vivienda pública impulsadas en la ciudad en los últimos años.

Las viviendas se acogen al Programa de Alquiler en Régimen General del Plan Vive de Andalucía y está previsto que se pongan a disposición de las personas adjudicatarias a partir del segundo semestre de 2026.

Cuatro promociones residenciales

Las 415 viviendas se distribuyen en cuatro promociones, todas ellas dotadas de plazas de garaje y, parcialmente, de trasteros:

Residencial Puerta Jerez: 137 viviendas , 139 plazas de garaje y 56 trasteros.

, 139 plazas de garaje y 56 trasteros. Residencial Puerta Real: 138 viviendas , 146 plazas de garaje y 46 trasteros.

, 146 plazas de garaje y 46 trasteros. Residencial Puerta Carmona: 70 viviendas , 70 plazas de garaje, 4 plazas para motos y 15 trasteros.

, 70 plazas de garaje, 4 plazas para motos y 15 trasteros. Residencial Puerta Osario: 70 viviendas, 70 plazas de garaje, 4 plazas para motos y 15 trasteros.

Las viviendas se adjudicarán en régimen de alquiler protegido, mediante sorteo público, de conformidad con el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida.

Una de las promocios de VPO de alquiler en Palmas Altas / Emvisesa

De acuerdo con las calificaciones provisionales y la demanda existente, las viviendas se reparten en los siguientes cupos:

Jóvenes menores de 40 años: 189 viviendas

Cupo general: 124 viviendas

Grupos de especial protección (10%): 42 viviendas, distribuidas en: 22 para personas con movilidad reducida, 23 para mayores de 65 años, 8 para víctimas de violencia de género y 7 para familias numerosas.

Características y precios del alquiler

Interior de una VPO en Palmas Altas / Emvisesa

Las viviendas cuentan con 2, 3 y 4 dormitorios, plaza de garaje vinculada y, en determinados casos, trastero. Las rentas mensuales, incluyendo plaza de garaje, son las siguientes:

Viviendas de 2 dormitorios

Sin trastero: 550 euros/mes

Con trastero: 565 euros/mes

Viviendas de 3 dormitorios

Sin trastero: 650 euros/mes

Con trastero: 665 euros/mes

Viviendas de 4 dormitorios

Sin trastero: 650 euros/mes

Con trastero: 665 euros/mes

También existen precios que se limitan únicamente a la renta de la vivienda. En dicho caso, el precio mensual de las viviendas de dos dormitorios es de 465 euros. Las de 3 y 4 dormitorios, a 565 euros.

Requisitos económicos

De conformidad con la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía, será requisito imprescindible acreditar suficiencia de recursos económicos para acceder a una vivienda.

A estos efectos, se considerará que existe suficiencia económica cuando el importe destinado al pago del alquiler no supere, con carácter general, el 30 % de los ingresos totales de la unidad familiar. Tal y como señala Emvisesa, dicho requisito será comprobado con carácter previo a la adjudicación definitiva.

Proceso de adjudicación y sorteos

Para la adjudicación de las 415 viviendas se celebrarán cuatro sorteos independientes (sorteos públicos ante notario): 8 viviendas para víctimas de violencia de género, 22 viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida, 7 viviendas para familias numerosas y 378 viviendas para el resto de solicitantes.

Inscripción y condiciones de participación

La participación se realizará mediante inscripción a través del formulario web habilitado por Emvisesa hasta el viernes 6 de febrero a las 14:00 horas. El orden de inscripción no genera preferencia ni prioridad.

Cada persona solicitante deberá presentar una única solicitud, seleccionando los cupos para los que cumpla los requisitos, cumplir las condiciones del cupo o cupos elegidos y no presentar solicitudes duplicadas.

No será obligatorio estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla para participar en la convocatoria, aunque sí será requisito imprescindible antes de la firma del contrato de alquiler.

La adjudicación de las viviendas se realizará siguiendo el orden de finalización de las obras: Residencial Puerta Jerez, Residencial Puerta Real, Residencial Puerta Carmona, y por último, Residencial Puerta Osario.

No se iniciará la adjudicación de un edificio hasta que se haya adjudicado al menos el 80% de las viviendas del edificio anterior. Esta misma lógica se aplicará a los cupos especiales, sin admitir cambios en las reservas realizadas.