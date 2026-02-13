Más de 6.000 médicos están llamados en Sevilla a otros cinco días de huelga

La provincia de Sevilla será uno de los principales focos de la primera semana de hasta cinco previstas en los próximos meses de huelga médica nacional. Más de 6.000 facultativos que ejercen en la sanidad pública sevillana están convocados a secundar un paro de cinco días, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de febrero, que se repetirá, según la previsión actual, en marzo, abril, mayo y junio, en protesta por la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad.

El Sindicato Médico de Sevilla ha convocado, además, una manifestación provincial para el miércoles 18 de febrero. La movilización partirá a las 11:00 horas desde la explanada del Hospital Universitario Virgen del Rocío y concluirá ante la Delegación del Gobierno en Sevilla, en la Plaza de España (Torre Sur).

Tras esta primera semana de paros, los médicos están llamados a la huelga una semana de cada mes hasta el próximo junio. En concreto, la escena se repetirá del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Cuarta huelga en menos de un año

Se trata de la cuarta huelga convocada en menos de un año por el colectivo médico por el mismo motivo: el rechazo al nuevo Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario en el Sistema Nacional de Salud.

La última convocatoria, desarrollada entre el 9 y el 12 de diciembre, tuvo un importante impacto asistencial. Según datos de la Consejería de Sanidad, en Andalucía se suspendieron más de 308.000 consultas médicas, 18.200 pruebas diagnósticas y 4.000 intervenciones quirúrgicas.

Como antesala de las movilizaciones, el próximo sábado 14 de febrero tendrá lugar una gran manifestación en Madrid. El Sindicato Médico de Sevilla asistirá a la cita y ha fletado un autobús gratuito para facilitar el desplazamiento.

El núcleo de la protesta es la exigencia de un Estatuto Propio para los médicos que reconozca las singularidades de la profesión. Desde el Sindicato Médico Andaluz subrayan que en esta ocasión la convocatoria aglutina a todos los sindicatos profesionales y plataformas médicas. "Ahora se ha organizado con la unión de todos", afirman, lamentando que el colectivo no haya sido escuchado en la negociación del borrador ministerial.

Desde la sección sindical recuerdan que los médicos representan solo entre un 10% y un 15% del total de trabajadores del sistema sanitario público, lo que, a su juicio, dificulta que sus intereses queden adecuadamente representados en las mesas de negociación generales. Según sostienen, esta situación ha derivado en condiciones laborales que consideran "profundamente injustas".

Uno de los puntos más controvertidos del borrador es la inclusión de todos los sanitarios en el mismo grupo profesional A1. Esta medida equipararía titulaciones de grado de 240 créditos con la formación médica, que incluye seis años de carrera (360 créditos), la superación del examen MIR y entre cuatro y cinco años de especialización. Los médicos reclaman una clasificación acorde a su nivel formativo y competencial, con la creación de una categoría específica A+.

Jornadas de 48 horas y guardias de 24

Otro de los ejes de la protesta son las condiciones de jornada. Los médicos denuncian que son los únicos trabajadores en España obligados a realizar jornadas semanales de 48 horas o más, incluyendo guardias presenciales de 24 horas hasta los 55 años.

Además, critican que estas guardias no se consideren horas extraordinarias, no computen para la jubilación y estén retribuidas por debajo de la tarifa ordinaria, incluso cuando se realizan en horario nocturno, fines de semana o festivos.

Entre sus reivindicaciones figura la eliminación de las guardias de 24 horas y su conversión en turnos ordinarios, como ocurre en otras categorías profesionales. También reclaman que las guardias sean voluntarias y una regulación clara de las guardias localizadas, que en algunos casos superan los 20 días al mes sin que ese tiempo de disponibilidad permanente se reconozca como trabajo efectivo.

Los convocantes sostienen que la reforma planteada por el Ministerio no sólo no mejora las condiciones actuales, sino que consolida un modelo que consideran obsoleto y que no responde a la realidad asistencial actual, marcada por la sobrecarga, la falta de relevo generacional y las dificultades para cubrir determinadas especialidades. A su juicio, sin cambios estructurales que hagan más atractiva la profesión en el sistema público, el déficit de médicos podría agravarse en los próximos años.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha defendido que el nuevo Estatuto Marco busca actualizar una norma con más de dos décadas de vigencia y homogeneizar las condiciones del conjunto de los profesionales sanitarios. Sin embargo, el colectivo médico insiste en que cualquier reforma debe reconocer de forma específica su formación, responsabilidad y régimen de jornada. Con este nuevo calendario de movilizaciones, los médicos sevillanos anticipan meses de conflicto si no se producen avances en la negociación. La manifestación del 18 de febrero en Sevilla será la primera gran demostración provincial de fuerza en esta nueva fase de la protesta.