Los médicos de Sevilla califican de "contundente" y "exitosa" la huelga contra el Estatuto Marco

El colectivo médico y facultativo de Sevilla ha concluido con un seguimiento masivo las cuatro jornadas de huelga convocadas a nivel nacional entre el 9 y el 12 de diciembre, en protesta por el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad. Según el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la movilización ha evidenciado el "profundo malestar" de los profesionales sanitarios ante una normativa que, a su juicio, "no responde a las necesidades reales del sector".

Desde el sindicato destacan que, "pese a los servicios mínimos establecidos por la administración, el respaldo a la huelga superó el 90% desde el primer día", situando a Sevilla como "la provincia con mayor nivel de participación tanto en el ámbito autonómico como nacional". El SMA valora en un comunicado que estos datos son "una muestra inequívoca del rechazo del colectivo a la propuesta ministerial y de la unidad de los profesionales en defensa de sus derechos laborales".

Los médicos toman Sevilla en la tercera jornada de huelga / José Ángel García

El momento de mayor visibilidad de las protestas se produjo el jueves 11 de diciembre, cuando, según la organización médica, más de 5.000 facultativos se manifestaron por las calles de la capital. La marcha partió del Hospital Universitario Virgen del Rocío y concluyó en la Delegación del Gobierno, en una movilización en la que los asistentes reclamaron mejoras laborales y la elaboración de un Estatuto Profesional propio. Esa jornada registró el mayor índice de seguimiento, "cercano al 95%", una cifra que, según el sindicato, resulta "difícil de ignorar" por parte de las administraciones.

Desde la organización sindical han denunciado los intentos de las autoridades de minimizar el impacto de la huelga mediante lo que califican como "cifras distorsionadas" y la imposición de "servicios mínimos excesivos". No obstante, insisten en que más del 90% de los profesionales con derecho a secundar la huelga ejercieron finalmente ese derecho, confirmando el alcance real de la movilización.

El Sindicato Médico de Sevilla ha querido también agradecer el respaldo mostrado por la ciudadanía durante las jornadas de paro, subrayando las numerosas muestras de comprensión y solidaridad recibidas. En este sentido, señalan que "la defensa de las condiciones laborales del colectivo médico está directamente vinculada a la calidad de la sanidad pública".

Tras el cierre de estas cuatro jornadas de huelga, el SMA advierte de que las movilizaciones no han terminado. El sindicato asegura que mantendrá su "compromiso de continuar defendiendo los intereses del colectivo médico y facultativo" y no descarta nuevas acciones hasta que sus reivindicaciones "sean atendidas y se materialicen en un Estatuto Profesional propio".