Críticas al 'blindaje' del SAS frente a los cuatro días de huelga médica

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha aprobado ya el plan de servicios mínimos que regirá durante la huelga de médicos convocada del 9 al 12 de diciembre contra el nuevo estatuto marco impulsado por el Ministerio de Sanidad. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha comunicado a los centros sanitarios una extensa instrucción que regula la organización obligatoria durante los cuatro días de paro, con refuerzos adicionales en determinados servicios, especialmente en las urgencias hospitalarias, donde podría incrementarse la dotación de médicos hasta un 50% extra en función del número de residentes de guardia.

El anuncio del SAS ha generado un fuerte rechazo en el Sindicato Médico Andaluz (SMA), convocante del paro junto a la Confederación Española de Sindicatos Médicos. La organización acusa a la administración de imponer un blindaje “abusivo” que, a su juicio, dificulta la visibilidad de la huelga y limita el derecho constitucional a secundarla.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, firmado por el director general de Personal del SAS el pasado 26 de noviembre, establece que, durante los cuatro días de huelga, los servicios de urgencias, cuidados críticos, partos y pruebas diagnósticas urgentes funcionarán al 100%, replicando la actividad habitual de un domingo o festivo. También se garantiza la atención continua a pacientes con patologías de alta morbilidad, como insuficiencia renal, enfermedades cardíacas o respiratorias, pacientes oncológicos, diabéticos de riesgo y pluripatológicos.

La Consejería subraya que no se permitirá romper la continuidad asistencial, por lo que se mantienen tratamientos esenciales como diálisis, oxigenoterapia, hemodinámica, radioterapia, quimioterapia y cirugía oncológica.

Una de las medidas más destacadas del blindaje del SAS es la relacionada con las urgencias hospitalarias. Los servicios mínimos serán equivalentes a los de un festivo, aunque podrán reforzarse hasta un 50% adicional de médicos según la dotación habitual de residentes en la guardia. El documento detalla incrementos precisos para cada caso. Por ejemplo, los centros con 11 médicos y ocho MIR podrán disponer de hasta 14 facultativos; los centros con ocho médicos y 16 MIR, hasta 12 médicos; y los centros con menos de tres MIR no tendrán refuerzos adicionales. Los médicos internos residentes no formarán parte de los servicios mínimos, aunque su número sí se usa como referencia para los refuerzos.

En Atención Primaria, el blindaje se realizará mediante una distribución selectiva de personal. Los centros que cuentan con SUAP y comparten horario con el centro de salud habitual no tendrán servicios mínimos, puesto que las urgencias estarán cubiertas por el SUAP, como en fines de semana. En los centros sin SUAP o con horarios no coincidentes, se asignará un único médico para la atención urgente durante las horas de apertura. Los consultorios auxiliares operarán como en festivo, sin mínimos, derivando a los usuarios a su centro de referencia.

El documento también blinda los servicios de emergencias. La teleoperación del 061 funcionará con el 90% de personal, ampliable al 95% en situaciones de alta demanda o emergencias colectivas; el servicio de Salud Responde operará con el 75% de su plantilla; y los equipos 061, emergencias, traslados críticos y soporte logístico mantendrán la actividad propia de un día festivo.

El sindicato recuerda que en las dos anteriores convocatorias, en junio y octubre, los servicios mínimos fueron equivalentes a los de un festivo sin las ampliaciones previstas ahora, y considera que este cambio supone un giro “injustificado” por parte de la Consejería. El SMA insiste en que participa activamente en la negociación del Estatuto propio profesional, pero acusa al Ministerio de Sanidad de mantener un “modelo agotado” que no responde a las necesidades del colectivo médico. “Tomaremos todas las medidas necesarias si el derecho a huelga se ve limitado por unos servicios mínimos abusivos”, advierte la organización en un comunicado.

Desde el SAS, en cambio, se sostiene que las medidas son “adecuadas y proporcionadas” y responden exclusivamente a la obligación de asegurar la asistencia sanitaria imprescindible, especialmente en pacientes frágiles o con patologías de alto riesgo.