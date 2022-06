Aicha, un paso al frente contra la probreza infantil en Sevilla

Aicha vive en el Polígono Sur, tiene 21 años y es la mayor de dos hermanos (Alí y Oumaima) con los que convive junto a su madre (de origen marroquí). En la actualidad, cursa los estudios universitarios de Arquitectura y participa en las Colonias Urbanas como voluntaria, una labor que primero vivió como alumna al ser beneficiaria del programa de CaixaProinfancia, de Fundación La Caixa, de ayuda a la superación de la pobreza infantil en menores en riesgo de exclusión social.

La joven es una de los 24.056 menores, pertenecientes a 13.636 familias, que Fundación La Caixa ha atendido desde que en 2007 se pusiera en marcha este programa con una inversión de 59,5 millones de euros. Gracias a su participación, a través de la gestión de la Asociación Entre Amigos de Sevilla, Aicha ha podido disfrutar en estos años de refuerzo educativo, talleres de ocio y tiempo libre, colonias urbanas y ayudas para poder contar con material escolar cada curso así como el acceso a equipamiento escolar y gafas. "Estas ayudas han beneficiado mucho a mi familia, puesto que no cuenta con demasiados ingresos económicos y esta ayuda nos ha venido muy bien tanto a mí como a mis hermanos", cuenta la joven.

La vida de Aicha sería "muy distinta" sin no hubiera tenido acceso a estas ayudas: "No contaría con mi experiencia actual ni sabría cuáles son mis habilidades que he ido desarrollando. No sería la chica que soy actualmente", expresa la estudiante, que añade: "He aprendido a valorar muchas cosas que creí que eran fáciles de conseguir. Entre lo positivo de esta oportunidad, destaco el haber conocido a personas maravillosas que me han ayudado a acercarme a donde estoy y experiencias inolvidables como el haber ejercido de voluntaria con mis compañeros el verano pasado, creando juegos para los demás y conseguir que se diviertan, enseñarles a realizar cosas nuevas y aprender de ellos en gran parte".

Entre sus planes de futuro, está el terminar su formación como estudiante de Arquitectura y poder dedicarse a ello. Unos planes que, tal y como detalla Melania Pérez Jiménez, psicóloga y educadora social que forma parte del personal técnico de CaixaProinfancia desde los orígenes de este programa, son posibles a medio plazo gracias al trabajo que desde la entidad en torno al "proceso de desarrollo de competencias, promoción de capacidades, autonomía y aspiraciones, partiendo de la realidad social y circunstancias que rodea a la familia".

El plan de trabajo elaborado para la familia de Aicha se ha centrado en dar cobertura a necesidades asistenciales, formativas-educativas y de ocio y tiempo libre. También se realiza el acompañamiento en gestión y tramitación de documentación y prestaciones públicas. "La relación durante todos estos años ha propiciado la creación de un vínculo, no sólo familia-referente, sino también con la propia entidad", describe Melania Pérez, que también imparte Atención Psicoterapéutica Grupal y Taller de Apoyo educativo familiar en el marco de CaixaProinfancia.

En el curso 2019-20, el 85% de los jóvenes participantes se graduaron en ESO

Las familias llegan al programa por diferentes vías, explica la técnica: Familias que se están atendiendo por la propia entidad a través de otros servicios y proyectos; familias que se dirigen a la entidad directamente y familias derivadas de otros dispositivos de la zona (Servicios Sociales, centros de salud, centros educativos, etc). "Ante la diversidad de demanda que puede presentar una familia, es necesario conocer exactamente la realidad social que presenta. Para ello se realiza la Evaluación de vulnerabilidad. Tras comprobar que la familia cumple con los requisitos de acceso al programa, se elabora conjuntamente el plan de trabajo y se inicia la acción social pertinente", concluye la educadora social, también involucrada en proyectos de la entidad con personas mayores vulnerables.

Programa de CaixaProinfancia en Sevilla

A través de CaixaProinfancia, en 2021 fueron atendidos en Sevilla 3.658 niños y 2.301 familias. Para ello, se destinaron 4,2 millones de euros al desarrollo del programa. Para darle continuidad, recientemente, Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Sevilla han firmado un nuevo acuerdo donde se amplía la colaboración hasta diciembre de 2023, prorrogable dos años más.

CaixaProinfancia pone en común los recursos de la Fundación La Caixa y del Ayuntamiento de Sevilla para identificar y analizar conjuntamente las situaciones de vulnerabilidad existentes en la ciudad en familias con hijos e hijas en edad escolar. Estas realidades requieren ir más allá de la atención a necesidades puntuales y realizar planteamientos de actuación globales que ayuden a la transformación de la situación de los niños y niñas y sus familias. En esta línea, se ofrece una propuesta de servicios conjunta que aglutina recursos públicos y privados, así como proyectos sociales innovadores del territorio.

CaixaProinfancia busca romper la línea de transmisión de la pobreza de padres a hijos y fomentar la igualdad de oportunidades. El programa se dirige a la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social, con el fin de promover y respaldar su desarrollo de forma integral, favoreciendo y apoyando para ello las políticas de mejora de la equidad y la cohesión social.

En el curso 2019-20, el 85% de participantes en el programa se graduaron al finalizar la ESO, un éxito escolar por encima incluso de la media española, que fue del 84%, y muy por encima de los resultados previsibles en este estrato social de familias vulnerables.

Uno de los objetivos fundamentales de CaixaProinfancia es garantizar la promoción socioeducativa del menor. Ello se concreta en el desarrollo de cinco grandes líneas de trabajo: Refuerzo Educativo; Ocio y tiempo libre; Apoyo educativo familiar; Atención psicoterapéutica personal y familiar; Promoción de la salud y Acción social en red.

Entidades sociales y barrios con los que colabora CaixaProinfancia

CaixaProinfancia cuenta con la colaboración de más de 400 entidades sociales que trabajan en red y que se encargan de atender de manera directa a las familias, priorizando las ayudas y haciendo el seguimiento de cada caso. En Sevilla son 19 las entidades colaboradoras que desarrollan el programa: Accem, Fundación Radio ECCA, Fundación Mornese, Save the Children, Entre Amigos, AES Candelaria, Cepaim, Rutas Sevilla, Fundación Sevilla Acoge, Aliento, Alef Sevilla, Mujeres de Santiago el Mayor, Adara, Fundación Secretariado Gitano, Amuradi, Arbolada, Akherdi I Tromipen, Adima y EAPN-Andalucía.

Las áreas de actuación en Sevilla son un total de nueve: Bellavista-Bermejales, Tiro de Línea, Alcosa-Torreblanca-Palmete, Casco Antiguo-Triana, Cerro-Amate, San Lázaro-Macarena, San Pablo, La Algaba y Polígono Sur.