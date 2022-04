Un informe del Ayuntamiento de Sevilla constata anomalías en las sedes de la Policía Local

El servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Sevilla ha constatado que las instalaciones provisionales de la Policía Local en la calle Sol y en el paseo Marqués de Contadero incumplen numerosos puntos de la normativa de salud laboral. Los inspectores de este servicio hicieron una visita a ambas sedes el pasado Domingo de Ramos, después de la denuncia que presentó el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla.

Son numerosas las anomalías detectadas. En el caso de la calle Sol, no existe ventilación natural directa del lugar de trabajo, no hay "orden ni limpieza, derivado de la gran cantidad de enseres ubicados, algunos al paso y otros sobre varios rincones de la estancia", según dice el informe de Prevención, al que ha tenido acceso este periódico. Igualmente, los inspectores dejan constancia de que no hay taquillas ni armarios individuales con capacidad suficiente para guardar ropa y otros enseres. En el vestuario sólo hay un asiento.

Tampoco hay duchas en las instalaciones. Prevención no pudo saber cuántos trabajadores utilizan esta dependencia, por lo que no puede saberse si el número de retretes es insuficiente o no. No hay recipientes especiales cerrados en aquellos retretes que sean utilizados por mujeres. "No vemos la existencia de un botiquín portátil de primeros auxilios en la zona de trabajo, con la dotación reglamentaria", añade el informe.

"Desconocemos el número exacto de trabajadores que utilizan la estancia o zona de vestuario, pero a la vista del material existente en el mismo (mochilas, macutos, maletas y otros) a simple vista no podemos descartar que el número de metros cuadrados libres por trabajador (2 metros cuadrados libres) sea insuficiente y exista hacinamiento", dicen los inspectores.

El informe apunta la presencia de un armero en la zona de vestuarios de los trabajadores, cuando debería ubicarse fuera de la misma, para el manejo seguro de las armas de fuego lejos del resto de personas que utilizan los vestuarios. "Se aprecian múltiples enseres pertenecientes a los funcionarios, que deben estar en armarios expresamente custodiados".

En cuanto al local habilitado en los bajos del Paseo Marqués de Contadero, Prevención constata que no hay duchas, que el armero también está en los vestuarios y no fuera de los mismos,