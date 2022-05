El Ayuntamiento destaca las inversiones realizadas en Sevilla Este en los últimos años

La delegada del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, Adela Castaño, ha destacado el esfuerzo inversor realizado por el gobierno municipal en esta zona de la ciudad. “No hay más recordar la plaza abierta en Urbano Orad, el nuevo parque infantil Juan Tribuna o las próximas obras que se van a realizar para construir el nuevo centro cívico del barrio de Sevilla Este o los trabajos en la Plaza del Hangar”, ha señalado Castaño, a lo que se suma, ha abundado, el proyecto del pabellón deportivo o las mejoras en instalaciones y colegios.

También se han mejorado servicios públicos a través del refuerzo de los programas de mejora de la limpieza y conservación del viario o el plan de rehabilitación de la barriada de Alcosa con una inversión de seis millones de euros, ha dicho tras las críticas del candidato del PP a la alcaldía, José Luis Sanz.

Por otro lado, Castaño ha destacado los trabajos de limpieza y matorrales que se están realizando en la zona con un dispositivo “sin precedentes” puesto en marcha con el objetivo de hacer frente a una primavera singular en cuanto a la necesidad de desbroces. “El PP vuelve a cargar una vez más contra el trabajo realizado por el empleados públicos, ya sean de Lipasam o de Parques y Jardines, siempre con el objetivo de minusvalorar los servicios públicos, una cantinela que no abandona a pesar de los esfuerzos que está demostrando la plantilla en cada momento, tanto en el día a día como ante los grandes eventos que se desarrollan en la ciudad”, ha añadido Castaño.

Además, Castaño ha señalado que el gobierno de la ciudad continúa con las convocatorias de plazas de Policía Local, “con especial respaldo a la Policía de Barrio, que alcanzarán 300 nuevas al final del actual mandato frente a las cero plazas convocadas por el PP en el periodo 2011-2015, cuando no se convocó ni una sola”. La última convocatoria alcanza 102 nuevas por lo que en los últimos 6 años, el refuerzo de la plantilla alcanza las 265 –de ellas, 50 en 2016, otras 113 en 2019 y las 102 actuales–. Y a esta cifra hay que añadir otras 27 plazas de promoción interna en distintos procedimientos.

Por último, Castaño ha recordado al PP que la plaza Olimpia no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento, por lo que su mantenimiento no es municipal. “El PP se ha abonado a una manera de hacer oposición continuista que no aporta nada a la ciudadanía, a la que intenta engañar de manera permanente con falsas promesas”, ha concluido Castaño.