El Ayuntamiento de Sevilla negocia un parking junto a la Carretera de Carmona

Un aparcamiento para paliar la pérdida de aparcamientos tras la reordenación del tráfico en la Carretera de Carmona. La delegación de Gobernación reconoce que existen conversaciones con promotores, que a través del distrito municipal y de la Gerencia de Urbanismo, se han mantenido para analizar la posibilidad de crear un aparcamiento en el entorno, que sería en el interior de las parcelas existentes en la zona de la residencia Gerón.

En el informe del gobierno socialista se detalla, en relación a la saturación de tráfico de la avenida de Miraflores, “que es necesario aclarar que todo lo que está ocurriendo forma parte de lo previsible dentro de este tipo de actuaciones, dado que las medidas de calado a nivel de ciudad requieren de un necesario periodo de adaptación, en el que los usuarios de la vía exploran diversas vías hasta dar con las rutas más idóneas para alcanzar su destino”.

El concejal Juan Carlos Cabrera explica que, dentro de este proceso, los usuarios van tomando las distintas alternativas existentes comenzando por las más cercanas al itinerario que anteriormente utilizaban hasta que encuentran el más rápido a su destino, “lo cual puede llevar varios meses, más aún teniendo en cuenta que las actuaciones sobre toda esta zona aún no han concluido”. Queda el asfaltado, las obras de implantación del carril bici en la calzada de la Ronda Histórica, y otras medidas de reordenación del entorno recogidas en el PMUS.

En lo que respecta a la posible creación de nuevas plazas de aparcamiento en el entorno para compensar las 21 plazas de estacionamiento anuladas en el tramo de calle entre San Juan Bosco y Ronda de Capuchinos, el Ayuntamiento reconoce que en el entorno no existen a día de hoy alternativas para la reordenación de las secciones de calle que permita recuperar dichas plazas en la vía pública.

En relación a otras incidencias, la delegación de Gobernación sostiene que no tiene constancia oficial de ninguna queja al respecto de dichos cambios. “Los mencionados cambios, en concreto de tres reservas de carga y descarga, se han producido, previo análisis de los técnicos municipales acerca de las ubicaciones más próximas e idóneas para reubicar dichas reservas, dentro de las posibilidades que ofrece el viario”. No obstante, asegura Cabrera que en el caso de que los comerciantes presentasen alguna propuesta alternativa o de modificación de los cambios respetando la ordenación existente en la Carretera de Carmona, no habría inconveniente alguno en estudiar la misma y adaptarla en la medida de lo posible.