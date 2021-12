La BBC destaca a Sevilla por sus atractivos como ciudad navideña

La imagen del árbol de Navidad que este año ha instalado en la Plaza de San Francisco el Ayuntamiento de Sevilla con la Giralda iluminada al fondo se ha convertido en un icono navideño con proyección internacional. Prueba de ello es que la cadena británica BBC ha incluido a la capital en un particular ránking de los árboles más increíbles del mundo, compitiendo con estampas de Londres, Nueva York, Los Ángeles, Berlín, Ámsterdam y hasta la misma ciudad de Belén con sus árboles, luces y espectáculos que convierten la Plaza del Pesebre en una gran atracción religiosa pero también turística.

Esta aparición en la prensa internacional refuerza la estrategia municipal para posicionar a la ciudad en el extranjero y sumar nuevos atractivos a su monumentalidad y sus fiestas mayores. Y aplaude también el trabajo realizado desde hace unos años por desestacionalizar el turismo y convertir la Navidad en una temporada alta.

En concreto, la BBC hace un recorrido por las mejores decoraciones navideñas en el mundo, una exhibición de árboles, luces y otras curiosidades. De Sevilla se destaca el que es el árbol digital más alto de Europa que invita a conocer esta ciudad del sur de España, de Andalucía, según se reseña en el artículo, donde la ciudad comparte protagonismo con imágenes tan icónicas como el árbol de Trafalgar Square o el que se instala también en Londres en el Museo de Historia Natural, en una concurrida pista de hielo; el que preside la entrada del Bundestag de Berlín, en Alemania; el gitantesco abeto coronado por una estrella de la Plaza Dam de Ámsterdam; o el que probablemente sea uno de los más conocidos del mundo, el del Rockefeller Center en Manhattan, Nueva York.

En ese particular paseo navideño, también aparecen junto a Sevilla imágenes curiosas como las palmeras iluminadas en Los Ángeles; el árbol de Villahemosa, en México, hecho en fibra vegetal y madera; el árbol con alas de Beirut; el de Sao Paulo que frecuentan para hacerse selfies miles de mexicanos cada día; las navidades en pantalón corto en Melbourne, en Australia; las tiendas atestadas de adornos navideños asiáticos en Hainoi, en Vietnam; las calles brillantes y las luces de centro comercial Melrose Arch de Johannesburgo, en Sudáfrica.

En la lista también figura, al igual que se destaca de Sevilla, la ceremonia de iluminación oficial de Turín, un acontecimiento populoso y esperado cada año, o la de la Plaza de San Pedro, del Vaticano. Se destacan fotografías de gran belleza, como el árbol que resalta entre las cúpulas doradas de la Catedral de Vladivostok, en Rusia. Y el ránking se cierra con una peculiar imagen, la del árbol realizado con 350 ollas para cocer langostas y boyas pintadas a mano de la ciudad de Stonington, en el estado estadounidense de Connecticut.

Posicionamiento internacional

El turismo ha sido una poderosa herramienta para el posicionamiento internacional de Sevilla, que recibió un gran espaldarazo cuando fue catalogada por la guía internacional Lonely Planet como el mejor destino urbano del mundo en 2018, un impacto mediático que se pudo medir con cifras. No ha sido el único eco del éxito de la ciudad en la prensa internacional. Después vinieron reseñas en The New York Times y The Guardian que destacaban las maravillas de Sevilla y el pasado mes de noviembre fue Wanderlust Magazine, la prestigiosa revista británica para viajeros la que se fijó en la capital hispalense, premiada por los lectores como el segundo destino europeo más deseado entre un top ten de ciudades, todas capitales turísticas consagradas y donde no hay ninguna otra española.