Beltrán Pérez reclama medidas "contundentes e inmediatas" contra la inseguridad en El Porvenir

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha visitado el barrio del Porvenir tras la "llamada urgente y desesperada de los vecinos" que reclaman más seguridad en el barrio tras el incremento de la inseguridad, unos problemas que se unen a los "nefastos planes de limpieza" de la zona, denuncian los populares en un comunicado.

Así, Beltrán Pérez ha explicado que “los vecinos del Porvenir viven con miedo ante el repunte de inseguridad en el barrio, donde en las últimas semanas ha habido atracos, robos en domicilios, vehículos así como quema de contenedores”. Pérez ha añadido que “las familias viven con temor a que sus hijos salgan a la calle y se ha alterado la convivencia tras los episodios reiterados de inseguridad”.

Por ello, el portavoz popular ha exigido al alcalde medidas "contundentes e inmediatas" ante el incremento de la inseguridad en el Porvenir. Beltrán Pérez ha recordado que en Sevilla faltan 400 plazas de Policía Local y ha exigido al alcalde que se ponga a trabajar ya en la convocatoria de las 170 plazas adicionales que, a propuesta del Partido Popular, fueron promovidas en el pleno del pasado mes de octubre, propuesta apoyada por el gobierno. “Nos preocupa mucho que Espadas no haya captado la urgencia de un problema que va a ir a peor en los próximos años, cuando, además, se vayan jubilando efectivos que no van a encontrar reemplazo”, ha advertido Pérez.

El líder popular ha señalado que los vecinos del barrio del Porvenir, al igual que en otros barrios de la ciudad, están "desesperados y asustados por el repunte de la inseguridad en las últimas semanas, donde los vecinos salen con miedo a la calle y temen por sus hijos, ante el incremento de robos y atracos". Por ello, exige que se refuercen las medidas de vigilancia y de seguridad en Sevilla porque, ha aseverado, "la seguridad no puede seguir siendo otra de las grandes asignaturas pendientes de Espadas”.

“La inseguridad en Sevilla va a peor y si Espadas sigue negando el problema y no actúa se va a recrudecer en los próximos meses a tenor de la emergencia social”. El portavoz ha añadido que “desde el PP vienen exigiendo desde hace más de dos años que se incrementen las medidas de seguridad en la ciudad, que se convoquen más plazas de Policía Local, así como la instalación de cámaras de videovigilancia, entre otras medidas”.

"Como oposición útil y responsable nos preocupa la situación que están viviendo los vecinos del Porvenir y de otros barrios de la ciudad. Los vecinos no tienen por qué pagar las consecuencias de la dejación de funciones de Espadas”, ha destacado Beltrán Pérez, que ha agregado que “es preciso reiniciar los barrios frente al fracaso de la gestión de un alcalde incapaz de resolver los problemas de los vecinos. De la suciedad a la inseguridad, problemas de arbolado, zonas verdes con escaso mantenimiento, ayudas por sorteo, presión fiscal... Espadas está haciendo de su segundo mandato el peor colofón a cinco años y medio perdidos”.

Para los populares, “Espadas tiene dos opciones. O seguir sin reconocer el problema y acusar al PP de alarmismo; o, bien, adoptar las medidas necesarias para evitar que se recrudezcan los problemas de seguridad en la ciudad, por ello debe incrementar cuanto antes la plantilla de la Policía Local, como desde el PP venimos reiterando”, ha manifestado el portavoz popular. Ha insistido que “Sevilla necesita un alcalde que esté centrado y preocupado un 100% en la ciudad, un gobierno con la cabeza y su tiempo dedicados al 100% a Sevilla, exactamente eso es lo que ofrece el grupo de concejales del PP con nuestra nueva línea de trabajo Reiniciemos Sevilla, con la que se están redoblando los esfuerzos del proyecto del grupo de concejales del PP para ocupar un espacio de un alcalde que no está y un gobierno que está apagado o fuera de cobertura”.

“El PP como única alternativa de gobierno y como oposición útil y responsable siempre estará al lado de los ciudadanos e intentará resolver sus problemas, no como el alcalde que está más centrado en sus aspiraciones personales que en la ciudad, Espadas sencillamente no está en la ciudad y no escucha a los vecinos”, ha concluido Beltrán Pérez.