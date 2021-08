Carretera de Carmona: desconcierto en los conductores por la falta de señales sobre los cambios

Este jueves hemos comprobado sobre el terreno cómo está funcionando la implantación del sentido único en Carretera de Carmona que se puso en marcha oficialmente el 19 de julio, según el Ayuntamiento de Sevilla, así como el doble sentido que ha recuperado la segunda ronda de la Macarena desde el 12 de julio como fecha oficial. Este miércoles Ciudadanos se quejó de cómo se han ejecutado estos cambios y teme que se produzca un caos de tráfico en septiembre con el inicio de curso.

Taxis, autobuses, motos y vehículos eléctricos son los únicos autorizados para seguir realizando este giro a la izquierda hacia Carretera de Carmona

En efecto, estos cambios están provocando un desconcierto total de los conductores por la falta de señales informativas que indiquen con suficiente antelación (en Torneo y en la ronda histórica) que ya no se puede girar a la izquierda desde la ronda histórica hacia Carretera de Carmona, salvo los taxis, autobuses, motos y vehículos eléctricos, que sí pueden seguir realizando este giro, y que desde Torneo se puede girar a la derecha hacia las avenidas de la segunda ronda (desde José Díaz a avenida de Llanes) para alcanzar la Carretera de Carmona. Muy pocos vehículos saben que la segunda ronda Macarena ha recuperado el doble sentido.

El vídeo que acompaña a esta noticia deja bien claro que los conductores que circulan por la ronda no saben nada del cambio de sentido en Carretera de Carmona, y se encuentran de sopetón con que el carril de giro a la izquierda está ahora ocupado por conos azules y una señal de prohibido girar en esa dirección sin más información.

Lo único que ha colocado el Ayuntamiento en el tramo de la ronda histórica más próximo a Carretera de Carmona, desde donde se hacía el giro a la izquierda, es una hilera de conos azules y una señal de prohibido girar la izquierda sin más. Da la impresión, para un conductor que no conoce la entrada en vigor de esos cambios de tráfico, que ese carril está cortado momentáneamente por alguna obra, cuando lo lógico sería indicar en un cartel informativo que la Carretera de Carmona ha cambiado de sentido.

Así pues, la realidad es que cada pocos minutos se forma una cola de coches en paralelo a esos conos azules y estos vehículos acaban girando a la izquierda a Carretera de Carmona, aunque no lo tengan permitido, invadiendo así el carril de solo bus/taxi/motos/vehículos eléctricos.

Otro problema es que el cartel sobre los vehículos que pueden pasar a Carretera de Carmona en el sentido opuesto al centro se ha colocado justo a la altura del paso de peatones que linda con la ronda histórica, por lo que no es visible para los conductores que circulan por la ronda, cuando lo lógico es situarlo con suficiente antelación en un tramo anterior de la ronda.

Tampoco hay carteles en la ronda, varios metros antes de la avenida de Miraflores, en los que se indique que Carretera de Carmona ha cambiado de sentido y ya no admite giros a la izquierda.

Se echa en falta igualmente carteles en Torneo que indiquen a los conductores que pueden girar a la derecha en la segunda ronda de la Macarena al estar instaurado ya el doble sentido. Sin estos carteles no tiene sentido la afirmación del delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, de que la segunda ronda de la Macarena es la única alternativa que tienen los conductores ante el cambio de Carretera de Carmona, y no la avenida Miraflores. Si no se encauza el tráfico de Torneo hacia esa segunda ronda es complicado que la usen los vehículos. Esta medida podría evitar la saturación de vehículos en Miraflores.

La reacción del área de Gobernación

Para tratar de solucionar este desconcierto, el delegado de Gobernación Juan Carlos Cabrera anunció este jueves por la tarde el envío de agentes de la unidad motorizada de la Policía Local de tráfico a la zona para informar a los conductores sobre los cambios de tráfico en la Carretera de Carmona y la segunda ronda. Los agentes se colocarán en distintos puntos de la ronda histórica y de la Carretera de Carmona para encauzar el tráfico conforme a la nueva ordenación.

Cabrera mantiene que la señalización que existe desde julio sobre estos cambios es “clara, visible y está colocada con antelación” para los conductores, y añade que se ha hecho una difusión de los cambios en las redes sociales y en los distritos Macarena y San Pablo-Santa-Justa.

Desde que los cambios entraron en funcionamiento en julio se han realizado trabajos complementarios de regulación semafórica, reordenación de reservas y mobiliario urbano, etc. A día de hoy sólo faltan las actuaciones de recrecido de acerados en las dársenas anexas al carril bus, que se harán en septiembre.