Celis activa el debate de la sucesión de Espadas en el Ayuntamiento de Sevilla

Dice que ni quiere ni puede, en ese orden, pero no hay duda de que Alfonso Rodríguez Gómez de Celis podría ser un candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla en el supuesto de que Juan Espadas liderase el proyecto andaluz en el PSOE y aspirase a presidir la Junta de Andalucía. Su presencia en el Foro Gaesco, al que ha acudido este martes invitado para presentar una conferencia del concejal Antonio Muñoz, ha alimentado las especulaciones, siempre intencionadas, que lo han situado en las últimas semanas en la carrera municipal.

El propio concejal ha destacado en el acto el valor de un político joven, pero con experiencia en las tres administraciones: la local, la autonómica y la estatal, lo que le convierte en un posible candidato “de gran talla”. Pero, aunque Celis diga off the récord que no se ve como alcalde ni muerto, la clave está una vez más en los tiempos y, de momento, queda cerca de un año para que el debate se abra oficialmente.

De hecho, es el propio Celis el que ha intentado sofocar esa discusión, disipando las dudas sobre un posible adelanto del calendario orgánico previsto. Así, ha insistido en que el proceso para elegir a la persona que liderará el PSOE de Andalucía fija en diciembre, "sí o sí", las primarias. Y hasta entonces "queda mucha tela por cortar".

De momento hay dos nombres: Juan Espadas y Susana Díaz. Y Celis ha sido claro y rotundo al afirmar que el alcalde es "el mejor activo" que tiene el PSOE de Andalucía en estos momentos, destacando de él no sólo su buena gestión municipal y, a pesar de gobernar en minoría, su capacidad para alcanzar acuerdos con todos los grupos municipales, también el hecho de que haya sido reelegido en las urnas y que, algo más subjetivo, sea "una buena persona".

Elogios para Espadas que ya no son una sorpresa entre el sector crítico del PSOE y también para sus colaboradores, entre los que se sitúa Antonio Muñoz, uno de los pilares junto con Juan Carlos Cabrera y con un perfil destacado para ocupar de manera interina la Alcaldía si el actual alcalde triunfa en su aventura orgánica. Celis no sólo ha destacado su amistad con Muñoz, también ha glosado una labor que ha calificado “a la vanguardia de la gestión municipal”, un estilo de gobernar que el vicepresidente primero del Congreso comparte y que, según ha apuntado, ha permitido continuar con el trabajo desarrollado por el gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín, de cuyo equipo (algunos miembros se dejaron ver por el foro) formó parte el propio Celis, quien durante un tiempo se presuponía que sería el sucesor. Así fue hasta que se nombró candidato a Espadas que irrumpió como una clara apuesta de Susana Díaz, de la facción opuesta a Celis.

La política da muchas vueltas y el posible salto de Espadas sería precisamente lo que abriría las puertas al regreso de Celis a la Plaza Nueva, una opción que probablemente tiene en la cabeza, pero que estaría de cualquier forma supeditada a las garantías del proceso, pues difícilmente éste abandonaría su posición en primera fila en Madrid para tapar el agujero de Espadas en un escenario con incertidumbre.

Y ahí vuelven a ser clave los tiempos, pues desde la dirección del PSOE la intención es que no haya un alcalde transitorio, sino que quien suceda a Espadas si éste se marcha antes de lo previsto sea ya el candidato a las próximas elecciones municipales. Esta exigencia excluye ya a Celis y señala directamente a los concejales del grupo actual.

Entre el gobierno municipal nadie es ajeno a que ese año y pico de mandato que restaría para la cita con las urnas no va a ser un periodo de lucimiento, todo lo contrario, serían unos meses con un alto riesgo de combustión que dificultaría la labor de moldear al candidato. Si bien quienes tienen más experiencia y cualidades son Cabrera y Muñoz, de entrada, son perfiles casi contrapuestos y ambos necesitarían una buena campaña para adaptarse al cargo y conectar con todas las Sevillas que conforman el electorado de la capital.

Si se contemplara una opción transitoria para facilitar ese modelaje, hay una concejal que encajaría en esa misión: Sonia Gaya. Ya de por sí es la número dos de la lista y, aunque carece de perfil político, le avala una gestión acertada, aunque gris, y sería la excusa perfecta para no agotar otras alternativas. Y, de paso, conciliar entre facciones, pues la concejal se identifica como susanista y se le daría, por tanto, su sitio por esas dos razones.

De cualquier forma, en los círculos socialistas coinciden en que Espadas tendrá, si no todo, mucho que decir también en esta cuestión de su sucesión, pues a nadie se le escapa que la operación supone también peligros para el gobierno municipal, pues un fallo podría hacer que el PSOE perdiera la Alcaldía más importante que tiene en España. Es más, y lo ha dicho el propio Celis en el foro, anularía los cuatro años que restan para que el modelo de ciudad de Espadas se consolide, pues éste es el segundo mandato del socialista y concluirá, más aún por mor de la pandemia, con muchos proyectos sin cuajar o en ejecución.

Lo que sí está claro en estos momentos es que el debate municipal de la sucesión, al margen del calendario, también se está precipitando y que todos empezarán a tomar posiciones. Como muestra una anécdota, la de varios concejales de Espadas que improvisaron tras el foro en Gaesco un photo call con Celis. Por si acaso.