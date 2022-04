Cervantes jugó en el Betis y Sócrates en el Valencia

Ciento veinte años de competición. Con la emoción virginal y añadida de una final inédita. Con un futbolista, Joaquín, que la ha ganado con los dos equipos. El Betis tiene que recorrer la Palmera, Torneo y la Avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril para llegar al estadio. El Valencia está como en su casa. En Sevilla ganó dos de sus tres últimas Copas del Rey. Las dos fueron en años de elecciones municipales. En 1999, el año que se inauguraba este estadio de la Cartuja construido por Cruz y Ortiz, la final fue el 26 de junio. Es difícil de olvidar el golazo de Mendieta a Molina. Últimos días de alcaldesa de Soledad Becerril. A primeros de julio tomaba posesión Alfredo Sánchez Monteseirín. El 20 de agosto empezaba el Mundial de Atletismo. Veinte años después, el Valencia volvió a ganar. Fue en el estadio Benito Villamarín al Barcelona. Era la jornada de reflexión. Víspera de las elecciones municipales de 2019 en las que Juan Espadas renovó su mandato como alcalde.

Si el Betis consiguiera su tercera Copa Antonio Muñoz sería el tercer alcalde en levantar este trofeo. Antes lo hicieron Fernando Parias Merry en 1977 y Alfredo Sánchez Monteseirín en 2005. Para el nuevo arzobispo de la Diócesis, José Ángel Saiz Meneses, ha sido llegar y besar el santo. Sería el tercer pastor que lo celebrara. Antes lo hicieron Bueno Monreal en 1977 y Amigo Vallejo en 2005. Asenjo Pelegrina quedó inédito. Su jubilación impidió un partido de rivalidad eterna con su amigo Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia nacido en Utiel el mismo día, 15 de octubre de 1945, que Asenjo lo hizo en Sigüenza (Guadalajara).

Un arquitecto valenciano, Leonardo de Figueroa, definió con sus obras la Sevilla moderna

Las dos ciudades, Sevilla y Valencia, tienen estatua del Cid, pero sólo habrá un Campeador. Las dos veces que ganó el Betis lo hizo en Madrid. ¿Qué huellas de Valencia se pueden encontrar a orillas del Guadalquivir, río que los romanos llamaron Betis? Una vez al mes un numeroso grupo de valencianos afincados en Sevilla acuden a oír misa a la iglesia de San Vicente, donde hay una imagen de la Virgen de los Desamparados, patrona de su ciudad. En dicha iglesia está enterrado el arquitecto Leonardo de Figueroa (1650-1730), valenciano de Utiel a quien muchos consideran el artífice de la imagen de la Sevilla moderna. Su impronta está en edificios como la Colegiata del Salvador, el Palacio de San Telmo, el Hospital de la Caridad, San Luis de los Franceses, Santa Catalina, la capilla de Montserrat, el Hospital de los Venerables. La ciudad sería muy diferente sin el legado de este valenciano con el que trabajaron Murillo y Valdés Leal.

Hay destacados arquitectos sevillanos que nacieron en Valencia: Fernando Mendoza, conservador de la Colegiata del Salvador, autor de algunos pabellones de la Expo 92, o Víctor Pérez Escolano. La barriada de Alcosa tiene su callejero lleno de municipios de la provincia de Valencia, tributo con el promotor inmobiliario de esa barriada, Alberto Corrales.

Ayer hubo un entrenamiento con público de un bético inconfundible. Kiko Veneno actuó la víspera de la final en el Lope de Vega; se hizo bético del universo, que diría Melado, aquel 25 de junio de 1977. La víspera habían terminado la grabación del disco 'Veneno'. El mismo día 25 fueron a celebrarlo a un restaurante donde unos camareros andaluces brindaban con champán por el final feliz de la interminable tanda de penalties en la que Esnaola batió a Iríbar y el disparo de éste lo detuvo Esnaola. Otro guipuzcoano triunfando en Sevilla, como Juan Sebastián Elcano. "Entonces me hice del Betis, aunque no era futbolero en esa época; yo lo era de chico, pero a los 14 años me metí con los Beatles y pasé de fútbol". Se lo contaba Kiko Veneno a Luis Clemente en una de las dos biografías que el periodista publicó (la otra fue la de Raimundo Amador) en la colección Todas las Músicas de la editorial valenciana La Máscara. En junio grabaron el disco, que se publicó en septiembre. En agosto de 1977 murió Elvis Presley. Nadie es perfecto.

Luis Clemente anota en ese libro el testimonio de Ricardo Pachón. A altas horas de la noche, después de terminar la grabación, iban caminando por la Puerta del Sol "y Madrid estaba tomada por los vascos, que habían ido a dar la bronca en plan campeones de la Copa". Estuvieron a punto de llegar a las manos por un comentario de El Bizco Eléctrico, pero la mediación de Juan el Camas evitó que la cosa pasara a mayores.

Será la quinta final disputada en el estadio de la Cartuja. Un empeño personal de Javier Imbroda, consejero de Educación recientemente fallecido. La Alameda volverá a ser el pulmón de la final, como lo fue en la del 99, el primer año de ese coliseo.

El Guadalquivir y el Turia son cruzados por sendos puentes del arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Dos ciudades unidas por los arroceros que en los años cincuenta vinieron de Valencia a Isla Mayor. Hoy es el Día del Libro. Cervantes jugó en el Betis y Sócrates en el Valencia. El Evangelio se titula La Marcha Verde y lo escribió Antonio Hernández.