Colas en las farmacias de Sevilla a la búsqueda de un test de antígenos

La imagen que acompaña a esta pieza es de esta misma tarde en Sevilla, una larga fila de personas espera a las puertas de una farmacia en la que aún quedan test de antígenos. La proximidad de las cena de Nochebuena y sus reuniones familiares han hecho que la demanda se dispare casi al mismo nivel que el precio de los test, para tener así una cierta tranquilidad a la hora de reunirnos.

Parece que en las casas sevillanas no faltará este año el turrón, el jamón y las gambas y los test de antígenos. Son la mayor de las novedades estas navidades, habida cuenta de que en 2020 no estaban disponibles en las farmacias. Por no estar, no estaban ni aprobados por el regulador europeo. No hubo ni Nochebuena ni Nochevieja. Este año cambia el protocolo.

El repunte de los contagios en la capital hispalense también contribuye al aumento de la demanda de la prueba que todo el mundo se puede realizar en casa. En las últimas 24 horas se han declarado casi 1.000 nuevos casos y 128 personas permanecen ingresadas en los hospitales sevillanos, 25 de ellas en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

La incidencia acumulada tampoco da tregua y escala hasta los 422,4 casos por cada 100.000 habitantes, entre las más altas de todas las provincias de Andalucía.

Aumento del precio del test de antígenos

El aumento de la demanda lleva asociada su correspondiente subida de precio. "Esta misma tarde me pidieron 10 euros por un test en una farmacia, no lo quise comprar y al preguntar en dos farmacias más y no tener, volví a por ellos. Ya no les quedaban", comentaba una señora en la cola ante la farmacia que había avisado a su clientela que esta tarde a las 18:00 les llegarían nuevas unidades.

Si hace unos días los test de antígenos costaban alrededor de siete euros, en esta farmacia situada en el barrio de Bellavista los venden ya a ocho euros.

"Si el palito se metiese por otro lado, no habría tantas ganas de hacerse la prueba" bromeaba una señora, mientras la farmacéutica volvía a salir para sacar de la cola a aquellas personas que no estuviesen para comprar los antígenos, al tiempo que iba resolviendo las dudas de las más de 30 personas allí concentradas.

¿Cuál es la verdadera utilidad de los test de antígenos?

El epidemiólogo sevillano Eduardo Briones defiende la utilidad de los test de antígenos de autodiagnósticos de venta en farmacias, pero con matices. "Hay que saber usarlos", recalca. El experto destaca "que el mayor valor y efectividad de este tipo de test es cuando se tienen síntomas, pero que en caso de estar incubando el virus o estar en los primeros días sin síntomas puede provocar falsos negativos".

Por lo tanto, la conclusión del epidemiólogo es que utilizar este tipo de test es positivo porque, en caso de dar positivo, "sirve para que una persona que no tenía síntomas tome consciencia de que está contagiada, se aísle y se puede así evitar la transmisión del virus".

Sin embargo, deja claro que si el test da negativo, "no hay que fiarse" y aconseja que, en caso de acudir a comidas o eventos familiares o de amigos, se haga "con todas las precauciones como si no se hubieran hecho ninguna prueba, respetando el resto de medidas preventivas".

Algo que conviene recordar ante la cantidad de ellos que se van a realizar es que, en aquellos casos en los que el test antígenos resulte positivo, la persona debe hacerse una PCR para confirmarlo. Si por el contrario has dado negativo pero sabes que has estado en contacto estrecho con un positivo, debes mantener autoaislamiento.