Coronavirus en Sevilla: Primer fallecido con Covid-19 en Los Palacios

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha confirmado este lunes que el pasado sábado se produjo el primer fallecimiento por Covid-19 de una persona de la localidad. "Se trata de un nuevo caso que no conocíamos hasta hoy mismo, confirmado directamente por sus familiares, a los que agradezco la información y traslado mi más sentido pésame en nombre de todo nuestro pueblo", ha afirmado el regidor a través de su perfil de Facebook.

Valle ha pedido asimismo "el máximo respeto para dicha familia" y que "no se hagan circular bulos, audios ni comunicaciones que puedan herir sus sentimientos en momentos tan difíciles".

El alcalde ha asegurado también que, según le han trasladado directamente, la familia de esta víctima moral "está en contacto con las autoridades sanitarias para seguir el protocolo de aislamiento y cuarentena", ya que el positivo fue el pasado viernes, día 27 de marzo.

El regidor municipal se ha dirigido a los vecinos para pedirles que "sigan en sus casas, como está haciendo la inmensa mayoría de los palaciegos" y a los que no cumplen la cuarentena les ha recordado que "no busquen excusas injustificables para salir. Porque no las hay. Y no sois más graciosos ni más listos por hacerlo. Sois unos auténticos irresponsables y nos ponéis en peligro a los demás", ha aseverado el alcalde.

"Podemos ser portadores del virus y no saberlo; podéis contraerlo en cualquier lugar”, ha concluido el primer edil palaciego.